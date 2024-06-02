Угрожал расправой: Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на дочь участника СВО

К Бастрыкину обратился новосибирец, который участвует в специальной военной операции. Он сообщил, что в мае 2024 года на его 17-летнюю дочь напал одноклассник. Молодой человек не только применил в девушке силу, но и высказывал угрозы физической расправы. Пострадавшей потребовалась медпомощь, она находится в стрессовом состоянии. Сам отец девушки не может защитить дочь самостоятельно, поскольку участвует в боевых действиях

