Угрожал расправой: Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на дочь участника СВО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на 17-летнюю дочь участника специальной военной операции. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.
К Бастрыкину обратился новосибирец, который участвует в специальной военной операции. Он сообщил, что в мае 2024 года на его 17-летнюю дочь напал одноклассник. Молодой человек не только применил в девушке силу, но и высказывал угрозы физической расправы. Пострадавшей потребовалась медпомощь, она находится в стрессовом состоянии. Сам отец девушки не может защитить дочь самостоятельно, поскольку участвует в боевых действиях
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета.
В конце мая Александр Бастрыкин поручил следователям в Новосибирске разобраться в обрушении побережья Оби в районе села Ленинское. Жители жалуются, что местные власти не принимают никаких мер.