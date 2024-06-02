НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 750мм 29%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Бастрыкин ждет доклад об угрозах дочери бойца СВО

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Новосибирский Фантомас
Лето с пользой
Старинное кладбище в Куйбышеве
Необычные дома Новосибирска
Подборка автохамов
Как не пропустить отпуск
Сибирячка — о жизни в Испании
НГС в Telegram
Криминал Угрожал расправой: Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на дочь участника СВО

Угрожал расправой: Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на дочь участника СВО

С заявлением к главе СК РФ обратился отец девушки, который участвует в боевых действиях

2 669
47 комментариев
Новосибирец обратился с заявлением напрямую к главе Следственного комитета

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на 17-летнюю дочь участника специальной военной операции. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

К Бастрыкину обратился новосибирец, который участвует в специальной военной операции. Он сообщил, что в мае 2024 года на его 17-летнюю дочь напал одноклассник. Молодой человек не только применил в девушке силу, но и высказывал угрозы физической расправы. Пострадавшей потребовалась медпомощь, она находится в стрессовом состоянии. Сам отец девушки не может защитить дочь самостоятельно, поскольку участвует в боевых действиях

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета.

В конце мая Александр Бастрыкин поручил следователям в Новосибирске разобраться в обрушении побережья Оби в районе села Ленинское. Жители жалуются, что местные власти не принимают никаких мер.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Александр Бастрыкин Следственный комитет РФ Нападение на девушку
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,  56

Ник,  41

Мила,  36

Андрей,  31

Никита,  40

Maks,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление