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Мой дом Генерал СКР встал на защиту новосибирских дачников — Обь разрушает их участки

Генерал СКР встал на защиту новосибирских дачников — Обь разрушает их участки

Из-за размытия берега люди могут лишиться домов, Бастрыкин считает: власти бездействуют

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Проблема размыва берега ежегодно становится острей в Новосибирской области. Редко где можно заметить реальные результаты по его укреплению

Глава СКР Александр Бастрыкин 31 мая поручил новосибирским следователям разобраться с обрушением побережья Оби в районе села Ленинское. Вода подходит к домам местных жителей, которые могут лишиться жилья.

— Жители нескольких дачных поселков рискуют лишиться своих участков и построек на них из-за обрушения берега Обского моря рядом с домами в селе Ленинском. Местными властями мер не принимается, — отметили в СК России.

В Новосибирском следкоме организована процессуальная проверка, о результатах которой главному следователю Новосибирской области Евгению Довгалеву предстоит отчитаться перед Бастрыкиным.

Подобного внимания СКР не проявил к жителям Ордынского района, попавшим в аналогичную ситуацию. Река Орда ежегодно подступает к их домам, размывая побережье. При этом прокуратура объявила людей захватчиками берега, выступив с иском о лишении их права собственности на землю.

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