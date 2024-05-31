Генерал СКР встал на защиту новосибирских дачников — Обь разрушает их участки

Проблема размыва берега ежегодно становится острей в Новосибирской области. Редко где можно заметить реальные результаты по его укреплению Источник: Антон Дигаев











Глава СКР Александр Бастрыкин 31 мая поручил новосибирским следователям разобраться с обрушением побережья Оби в районе села Ленинское. Вода подходит к домам местных жителей, которые могут лишиться жилья.



— Жители нескольких дачных поселков рискуют лишиться своих участков и построек на них из-за обрушения берега Обского моря рядом с домами в селе Ленинском. Местными властями мер не принимается, — отметили в СК России.



В Новосибирском следкоме организована процессуальная проверка, о результатах которой главному следователю Новосибирской области Евгению Довгалеву предстоит отчитаться перед Бастрыкиным.



Подобного внимания СКР не проявил к жителям Ордынского района, попавшим в аналогичную ситуацию. Река Орда ежегодно подступает к их домам, размывая побережье. При этом прокуратура объявила людей захватчиками берега, выступив с иском о лишении их права собственности на землю.

