Очередная интрижка? С кем встречалась известная блогерша Валя Карнавал

Блогерше приписывают несколько романов с коллегами Источник: SASHA STONE / Vk.com, Егор Крид / Vk.com, Егор Шип / Vk.com, Rakhim / Vk.com











На днях в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что блогерша и исполнительница хита «Психушка» Валя Карнавал начала встречаться с рэпером Macan. Пользователи в Сети не удивились подобным слухам, назвав новость «очередной интрижкой». Пока все гадают, где правда, а где ложь, MSK1.RU предлагает посмотреть на тех, с кем встречалась известная блогерша, и кому приписывали романы с ней.

Егор Шип

Валя Карнавал начала звездный путь с TikTok, где впервые завирусились ее видео. В 2020 году она присоединилась к TikTok-хаусу, где и познакомилась с Егором Шипом. Отношения блогеры не комментировали. Но после расставания в СМИ стали появляться подробности романа. Например, говорилось, что после расставания Егор посвятил песню «Не грусти» Вале и не раз комментировал новости, связанные с ней, где, в частности, сочувствовал ее новому избраннику.

Егор Кораблин (настоящее имя блогера) приобрел широкую известность в 2019 году, когда начал снимать видеоролики для своего YouTube-канала. Вскоре он попробовал себя в музыке и стал регулярно записывать песни. Уже в 2021 году Шип подписал контракт с музыкальным лейблом Black Star.

Трек «Не грусти» Егор, скорее всего, посвятил Вале Источник: Егор Шип / T.me











Егор Крид

История любви Вали Карнавал и певца Егора Крида начиналась красиво и волшебно. Девушка записывала видео под песни молодого человека, а спустя несколько лет снялась в его клипе. На съемках и завязались отношения. Звезды роман не афишировали, но в СМИ говорили о совместных путешествиях и даже сожительстве.

Конец сказки обернулся громким скандалом. Еще до недавнего времени в Сети появлялись подробности расставания Карнавал и Крида. Бывшие любовники не раз пререкались, публикуя неоднозначные посты в соцсетях. Так, после одного из прямых эфиров с певицей Клавой Кокой, где Егор похвалил хит Вали «Психушка», блогерша сделала несколько stories, написав, как ей надоело, что ее имя используют для поддержания чужой популярности.

Позже певец рассказал о том, что был в токсичных отношениях, из-за чего подорвал физическое и ментальное здоровье. Многие решили, что Крид имеет в виду период, когда переживал расставание с блогершей. Как и первый возлюбленный Карнавал, Егор Крид посвятил бывшей девушке песню. В тексте Pussy Boy говорится: «Ты прячешь себя под маской — карнавал», намекая на псевдоним блогерши.

В далеком 2008 году Егор Булаткин придумал себе сценический псевдоним KreeD. Через несколько лет он записал кавер на песню Тимати «Не сходи с ума», после чего молодого артиста заметили в музыкальном лейбле Black Star. В 2014 году миллионы слушателей узнали о Егоре Криде — исполнителе хита «Самая-самая». С этого момента карьера певца пошла в гору. Сейчас у него за плечами 4 музыкальных альбома, участие в многочисленных проектах и десятки наград.

«Ты прячешь себя под маской — карнавал», — считает рэпер Источник: Егор Крид / T.me











Саша Стоун

Отношения со спортсменом и блогером Сашей Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) могли бы выйти на новый уровень и превратиться в семейные. Блогеры познакомились на шоу «Звезды в Африке» и долгое время скрывали роман. Спустя считаные дни после первого совместного выхода в качестве пары Стоун сделал Вале предложение руки и сердца.

Во время появлений на публике всё указывало на то, как они счастливы. Журналистам спортсмен говорил о том, что его сердце целиком и полностью отдано девушке. Казалось, ничто не нарушит идиллии. Однако вскоре Валя Карнавал удалила все совместные публикации с Сашей Стоуном.

Позже звёзды объявили о том, что их больше не связывают никакие отношения. В интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV Саша Стоун заявил, что Валя Карнавал сама ушла от него. Он также пожелал ей счастья и надежной поддержки со стороны близких.



До того как Саша Стоун стал известным блогером, певцом и актером, молодой человек посвящал много времени занятиям боевыми искусствами. Вскоре неоднократный чемпион мира по ММА Александр Зарубин стал активно вести страницы в соцсетях и снимать вайны на тему отношений, социальных проблем и здорового образа жизни. Сейчас он совмещает блогерство с записью песен и съемками в кинопроектах.

Саша сделал Вале предложение Источник: Саша Стоун / T.me











Rakhim

Блогерше приписывали роман и с рэпером Rakhim (настоящее имя — Рахим Абрамов). Интернет-пользователи провели даже целое расследование, где нашли несколько совпадений и намеков на взаимную симпатию. Для этого поклонники звезд организовали отдельный фан-аккаунт в TikTok, где стали публиковать доказательства догадок. Масла в огонь подлил и игривый тон Рахима в комментариях под фото и видео в соцсетях блогерши.

Рахим Абрамов, как и остальные избранники Вали, тиктокер. Начав с записи развлекательных роликов, он вскоре стал развивать свой музыкальный талант. В 2019 году записал первые песни. Продюсером выступил Slava Marlow. Через год вышел хит Fendi, на который сняли 3 миллиона роликов. Это стало рекордом для российского TikTok.

И снова выбор пал на тиктокера Источник: Rakhim / Vk.com









