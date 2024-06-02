Новосибирский Фантомас: что известно о неуловимом грабителе банков — он носит силиконовую маску и ходит на дело пешком

Как и герой известного французского фильма, грабитель банков в Новосибирске остается непойманным Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Силовики до сих пор ищут неизвестного мужчину, который в марте 2023 года ограбил отделение банка «Левобережный» в Ленинском районе. В полиции предполагают, что на счету преступника еще минимум пять подобных ограблений, но с тех пор, как его добычей стали 6,5 миллиона рублей наличными, он затаился. Его налеты тщательно продуманы, а пути отхода настолько просты, что их в пору называть гениальными. Но главное — что он очень усердно скрывает свое лицо, пряча его под силиконовой маской. Подробности о налетах неуловимого грабителя выяснил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.



Это ограбление

Ограбление банка в последние несколько лет в Новосибирске явление нечастое, а успешное ограбление — тем более. Поэтому разбойный налет со стрельбой на отделение банка «Левобережный» в микрорайоне Западный, хорошо запомнился не только силовикам, но и местным жителям.



17 марта 2023 года в 12:40 в помещение банка на улице Забалуева зашел неизвестный мужчина, который прятал лицо под медицинской маской. Оказавшись рядом с сотрудницей, он достал пистолет, выстрелил в потолок и потребовал деньги. Женщина повиновалась и отдала грабителю наличные из кассы. Налетчик исчез так же быстро, как и появился. Когда банкиры подсчитали ущерб, оказалось, что преступник обогатился на 3,6 миллиона рублей, 21 тысячу евро и 11 тысяч долларов.

Разбой запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, что грабитель действует уверенно и хорошо ориентируется в отделении банка: он взял сотрудницу за руку и силой отвел к сейфу, заставив сложить пачки с деньгами в черный полиэтиленовый пакет.



Момент ограбления попал в объектив видеокамеры Источник: «Экстренный вызов» / ОТС

На ограбление у налетчика ушло не больше пяти минут. На месте преступления силовики нашли деформированную пулю от пистолета Макарова.



Следователи возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Подозреваемого ищут до сих пор.

Фантомас разбушевался

Источник НГС, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал, что этого грабителя связывают еще минимум с пятью похожими налетами. Серия ограблений началась зимой 2022 года и плавно перетекла в весну 2023-го. За это время один и тот же человек, полагают силовики, обчистил несколько отделений банка, в каждом из которых довольствовался некрупной добычей — по 200–300 тысяч рублей.

— Каждое преступление он тщательно продумывает. Например, в отделение одного из банков на площади Калинина он вошел в час пик, когда улицы стояли в пробках и охрана просто физически не могла оперативно приехать на место преступления, — отметил собеседник.

Силовики выяснили, что сам грабитель нередко добирался к месту ограбления на автобусах или вовсе пешком и уходил, растворяясь в толпе. Однажды оперативникам удалось отследить путь преступника по уличным камерам наблюдения: он прошел пешком больше 10 километров.

Полицейские установили, что грабитель нередко приезжал к месту преступления на автобусе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Особых примет во внешности у грабителя нет. Он строго одевался в самые обычные джинсы и темную куртку с капюшоном. Отличительная особенность под капюшоном — силиконовая маска, скрывающая мимику, сверху — маска медицинская, на глазах — темные очки. На дело мужчина брал две пары перчаток и охолощенный пистолет Макарова, переделанный в боевой: когда сотрудницы банков медлили с выдачей денег, он для острастки стрелял в потолок. Однажды на записи с камеры наблюдения силовики заметили, что грабитель вышел на дело, надев под куртку бронежилет.



— Есть подозрения, что этот человек имел отношение к силовым структурам: слишком грамотно и четко он продумывает каждый свой шаг, — отметил собеседник.

Расследование продолжается.

Когда теряются следы

В условиях, когда преступник не оставляет практически никаких улик, полицейские бросили силы на отслеживание преступника по камерам наблюдения. Отработка записей, как признаются сами силовики, нередко приводит к успешному раскрытию преступлений. Яркий пример — задержание вероятных исполнителей заказного убийства, которые подвязались расстрелять новосибирского бизнесмена. В ночь на 15 августа во дворе жилого дома на Ипподромской киллер выпустил четыре пули в спину предпринимателя и скрылся вместе с подельником на машине в неизвестном направлении. Жертва покушения выжила.

На поиски подозреваемых у силовиков ушла пара месяцев. Как рассказывал ранее журналистам начальник отдела криминалистики СУ СК по Новосибирской области Олег Шемелов, несколько недель эксперты определяли видеокамеры, расположенные в разных частях города, которые могли зафиксировать вероятных киллеров. В итоге силовики смогли отследить большую часть пути подозреваемых: на дело они приехали на машине с поддельными номерами, затем уже после стрельбы пересели на другое авто. Момент пересадки попал в объектив камеры наблюдения. Установить владельца машины с реальными госзнаками большого труда для следователей не составило. В результате двух подозреваемых задержали.

Шемелов подчеркивал, что самой трудозатратной частью расследования оказалась обработка информации с камер наблюдения. В условиях темного времени суток, когда совершили покушение, было сложно отследить конкретную машину: несколько раз следователи «уходили» за другим авто, всякий раз возвращаясь к исходной точке. Тем не менее упорный труд принес свои плоды.

Надежда силовиков на камеры видеонаблюдения в случае с новосибирским Фантомасом себя не оправдала Источник: Владислав Лоншаков











Следы местного Фантомаса теряются после ограбления банка «Левобережный» на улице Забалуева, ставшего пока последним в его послужном списке. По сложившейся традиции, грабитель ушел с места преступления пешком. Силовики отследили его по камерам до Винаповского моста, дальнейший его маршрут неизвестен. С марта 2023 года преступник никак себя в Новосибирске не проявлял, но никто не может дать гарантии, что он не выйдет на дело снова.