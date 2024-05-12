Сделал маску из комбинации: как в Новосибирске ловили жестокую банду «шелковых фантомасов» — главаря подвела любовь к женщинам

Новосибирские преступники были вооружены Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Сложно представить, но в 1970-е годы в Новосибирске орудовала банда жестоких грабителей в шелковых масках. Их руководитель был «мозгом» всех операций и просчитывал каждый шаг, и поэтому преступников несколько лет не удавалось поймать. Раскрыть их помогла случайность и слабость главаря — женщины. Сюжет о том, как ловили «шелковых фантомасов», показывали в программе «Следствие вели» на телеканале НТВ в выпуске 2022 года. НГС пересмотрел этот выпуск — пересказываем подробности истории.



Первая кровь

В 1953 году милиционер, бывший фронтовик, возвращался домой по Красному проспекту. Неожиданно к нему подошел молодой человек и спросил, есть ли у него оружие. Милиционер не ответил, но прохожий был настойчив и дернул сотрудника за кобуру, но тот его отстранил. Тогда парень неожиданно достал пистолет и выстрелил милиционеру в глаз, а потом — во второй. Открыл кобуру, забрал и пистолет и попытался сбежать.



Это преступление произошло рядом со зданием городского УВД. Сотрудники услышали выстрелы, выбежали из здания и поймали преступника. Суд приговорил его к 20 годам заключения.



Банда «фантомасов»

Первое ограбление банда совершила в 1970 году. В тот вечер в «Стройтресте №43» бабушка-вахтерша дремала на посту. Неожиданно из мужского туалета донесся шум. Оттуда вышли трое мужчин в черных масках. Один угрожал женщине пистолетом. Пока он следил за вахтершей, двое других отправились в бухгалтерию, вскрыли сейф, но остались недовольны находкой, потому что внутри было всего 876,72 рубля. Женщину связали, заткнули кляпом рот и заперли ее в подсобке. Пострадавшую нашли утром сотрудники треста и освободили. На место вызвали милицию.



Было понятно, что налет спланировали заранее. Отпечатков не нашли, портреты преступников составить тоже не получилось, потому что налетчики были в масках. Майор, который занимался расследованием, предположил, что среди налетчиков был кто-то, кто смотрел фильм «Фантомас». При этом маски новосибирских налетчиков были сделаны из шелка и не просвечивали. Главарь вырезал их из комбинации своей любовницы Ольги. Это было удобно, потому что ткань не просвечивала и пропускала воздух.



Через неделю после налета на «Стройтрест №43» преступники ограбили кассу «Стройтехмеханизации». Налетчики вскрыли сейф, но в нем было всего 300 рублей. Поэтому забрали еще и личные вещи работников.



Смерть инкассатора

Следующее ограбление произошло в 1971 году, в молочном магазине на улице Ленина. Напротив, в подъездах на Депутатской, жили руководители Облисполкома, поэтому там дежурили милицейские посты. Грабителей это не остановило.



Бандиты заняли наблюдательный пост во дворе дома. Приехал молодой инкассатор Сергей Гурьев. Зашел в кабинет заведующей и сложил в сумку деньги. Налетчики ворвались через служебный вход и сразу начали стрелять. Схватили сумку и пистолет инкассатора. Из соседнего кабинета выбежала сотрудница, выстрелили и в нее. Инкассатора спасти не удалось. Его невеста работала в магазине и прибежала на место.

Фото погибшего инкассатора Сергея Гурьева Источник: «Следствие вели...» / НТВ











Приехавшие милиционеры провели осмотр и выяснили, что грабители плохо стреляют.



— Если человек умел стрелять, и нормально стрелял, то одного-двух выстрелов было достаточно. А тут 9 выстрелов и попасть не могли, хотя 3–4 метра до инкассатора, — рассказал программе «Следствие вели...» Владимир Чаплыгин, который в 1980-е годы руководил пресс-группой УВД Новосибирского Облисполкома.



Налетчиков видели около 20 человек. Один из преступников особенно выделялся тем, что был очень крупного телосложения. Но тогда сыщики еще не знали, что на самом деле он намеренно надел на себя одежду большого размера, чтобы обмануть очевидцев и показаться больше.

Фото погибшего Сергея с его девушкой Мариной Источник: «Следствие вели...» / НТВ











Сыщики задумались, не причастна ли к ограблению девушка инкассатора — Марина. Они познакомились три месяца назад, девушка интересовалась работой Сергея. Предполагали, что Марина могла быть пособницей преступников. Во время разговора с милиционером она встала и потеряла сознание. Оказалось, что девушка беременна, скорее всего двойней. Поэтому сыщики решили, что она вряд ли бы подставила своего жениха.



Сын — соучастник

Через некоторое время главарь банды пришел домой и увидел, что его сын Николай обнаружил тайник и разглядывал шелковую маску. Парень попросил отца, чтобы тот взял его с собой на дело, но преступник отказался. Николай смог его переубедить.



— Сына он не хотел привлекать, видимо. Потому неохотно на это пошел, но у него не было выбора, — вспоминает Владимир Чаплыгин.



Еще одно ограбление произошло в 1975 году в сберкассе на улице Зорге. В тот день в подъезде дома одна из жительниц Изольда Теткина заметила мужчину, который что-то делал с проводами в щитке, это был главарь банды. В какой-то момент свет в подъезде погас. Женщина решила, что это электрик, и спросила, не авария ли это. Преступник ответил, что все починят. На самом он обесточил сберкассу, чтобы не сработала тревожная кнопка.

Николай, сын главаря банды «шелковых фантомасов» Источник: «Следствие вели...» / НТВ











Через пять минут в зал сберкассы ворвались двое в маске. Главарь держал под прицелом посетителей, сын — кассира. Он требовал, чтобы женщина отдала ключ от сейфа, но она была так напугана, что зажала его в руке. Грабитель ударил ее по голове рукояткой пистолета. Полилась кровь, но женщина не выпустила ключ. Главарь сказал сыну остановиться, грабители забрали только те деньги, которые были на столе, и сбежали.



Пострадавшую увезли в больницу, на место приехали сыщики. По следу преступников хотели пустить собаку, но они залили пол нашатырным спиртом. Поэтому по горячим следам найти бандитов не удалось.



В следующий раз преступники украли деньги на заводе имени Кузьмина. Они по веревке спустились с чердака на кухню в столовой. Их увидела работница. Один из злоумышленников выстрелил в воздух, а потом велел открыть кассу. Там было больше 2000 рублей, они их забрали, а потом опять скрылись через чердак. Милиция не нашла зацепок.



После серии преступлений начальника уголовного розыска вызвали в Москву на коллегию, где ему устроили выволочку за то, что в Новосибирске не могут поймать банду грабителей. Правда, пока их разыскивали, раскрыли другие преступления, но фантомасы оказались к ним не причастны.



В следующие полгода банда не совершала преступлений. Поползли слухи, что милиция их поймала. А сами сыщики предположили, что это были «гастролеры». Но на самом деле грабители готовили новое дело.



Ищите женщину

В 1976 году в почтовое отделение №22 в Куйбышеве пришла новая сотрудница Нина. Она была сообщницей преступников. Женщина выясняла, когда в отделение приходят посылки, деньги на переводы. Нина была приветливой со всеми, коллеги хорошо ее приняли.



Через две недели она уволилась, а через день в отделение нагрянули бандиты в масках. Один начал резать шнур телефона, но работница начала на него кричать. Преступник ударил женщину, и она замолчала. Налетчики забрали деньги из кассы и скрылись.

Сообщница банды Нина Источник: «Следствие вели...» / НТВ











Поймать банду удалось то ли благодаря случайности, то ли закономерности. Однажды главарь, Виталий Соболевский, вернулся домой и увидел там двоих своих любовниц — Ольгу и Нину, которые пересчитывали деньги из его тайника. Оказалось, о награбленном им рассказал его сын Николай. Главарь разозлился, ведь был уверен, что нельзя проматывать деньги — этим можно привлечь внимание милиции. Но женщины и сын его не послушали, сказали, что приготовили праздничный стол, позвали его друга.



После посиделок на остановке патрульные заметили компанию нетрезвых людей — это был Соболевский с любовницей и сыном. Они шумели и приставали к прохожим, поэтому их забрали в отдел. Главарь надеялся, что их быстро отпустят, это ведь мелкое хулиганство.



Во время допроса Нины в отделе милиционер выдержал паузу. Она подумала, что он знает все об их ограблениях, и начала рассказывать. Нина решила покаяться, чтобы получить срок меньше. Из милиции позвонили в уголовный розыск, и всю троицу забрали на допрос.



«Мозговой центр»

Виталий Соболевский с юности состоял в банде, а потом решил начать свое дело. У него был пистолет, но он решил раздобыть еще один, и поэтому в 1953 году убил случайного милиционера на Красном проспекте. И тут же попался. Во время отбывания наказания пообещал, что дальше все будет детально просчитывать. Он вышел на свободу через 15 лет.



— Все, кто общались с Соболевским, звали его «мозговой центр», — рассказал «Следствию вели...» Николай Нефедин, в 1976 году работавший старшим инспектором уголовного розыска Кировского РОВД Новосибирска.

Николай Соболевский с юности был связан с криминалом Источник: «Следствие вели...» / НТВ











Сообщниками Соболевского стали его знакомые Хвощевский и Баранов. Они были простыми исполнителями, чуть что — стреляли. Сын главаря Николай тоже был слишком импульсивным. Соболевский взял его собой на дело от безысходности, потому что Хвощевский получил срок за кражу паспорта.



Во время обыска у Соболевского нашли комбинацию, из которой они сделали маски. Виталия сдали его любовницы, они рассказали о грабежах, а сын Николай — про убийство инкассатора. Соболевскому грозила высшая мера наказания — смертная казнь. В камере он покончил с собой. Но перед смертью он взял на себя все самые тяжкие преступления банды. Его подельники получили наказания по более мягким статьям.



Через несколько лет после задержания банды Соболевского в Новосибирске произошла трагедия. В 1978 году в квартире на проспекте Дзержинского нашли убитой семью из пяти человек, среди них был 12-летний мальчик. На месте обнаружили дневник, в котором преступник делал записи интимного характера. О поисках убийцы тоже рассказали в программе «Следствие вели...».