Среди жертв — ребенок и беременная женщина: как в Новосибирске 46 лет назад ловили убийцу семерых человек

В Новосибирске в 1978 году произошла страшная трагедия: в квартире на проспекте Дзержинского нашли убитой семью из пяти человек, среди них был 12-летний ребенок. На месте преступления обнаружили дневник, в котором преступник оставил записи интимного характера. О том, как шло расследование, и что помогло найти преступника, рассказали в программе канала НТВ «Следствие вели…» — пересказываем, как искали жестокого убийцу.
«Стало не по себе»
В 1978 году жители одного из домов на проспекте Дзержинского почувствовали странный запах в подъезде и вызвали участкового. Милиционер Никишин выехал на место и нашел квартиру, от которой и исходил запах. Помещение вскрыли, внутри обнаружили пять тел. Погибла семья Ермаковых: 70-летняя мать, два взрослых сына Владимир и Александр, дочь Галина и ее 12-летний сын Влад.
Дело было резонансным. Расследование поставили на контроль Генерального прокурора и министра внутренних дел СССР.
— Немного не по себе, даже дурно стало, когда ребенка увидел убитого. Он был весь синий, — рассказал программе «Следствие вели…» Владимир Ветров, который в 1978 году был начальником Дзержинского РОВД Новосибирского горисполкома.
Эксперты выяснили, что убийство произошло за два дня до обнаружения тел. На подоконнике преступник оставил кровавый отпечаток руки, а под окном — отпечаток ноги 47 размера. Стало ясно, что убийца высокого роста.
В серванте нашли другую улику — дневник интимного характера. В нем некий мужчина писал о своей связи с несовершеннолетней девушкой по имени Марина. У следователей появилась версия, что автор — один из погибших, Александр или Владимир, и поводом для убийства стала именно связь с юной девушкой.
Алиби — вытрезвитель
Следователи проверяли разные версии случившегося. Одним из подозреваемых стал бывший муж убитой Галины — Иван. За несколько дней до трагедии он в нетрезвом виде приходил к женщине. Брат женщины Александр спустил его с лестницы, а в ответ от Ивана посыпались угрозы. Но сыщики узнали, что в день убийства подозреваемый находился в вытрезвителе, поэтому не мог совершить преступление.
Сам Александр Ермаков был дважды судим за воровство. Большинство его друзей были зэками, и одной из версий следователей стало то, что преступление мог совершить кто-то из них.
Вскоре в деле появился свидетель — соседка, которая вернулась из больницы. Она рассказала, что в день убийства видела на лестничной клетке троих мужчин, которые напали на второго брата Галины — Владимира. Выяснилось, что он был картежником, и к нему приходили «выбивать» долг в 150 рублей. Часть он отдал. Но женщина ошиблась: это произошло накануне убийства, и у подозреваемых было алиби.
Параллельно следователи установили, что интимный дневник не принадлежал ни Александру, ни Владимиру. В записях автор в подробностях описывал свою связь со школьницей, а также отметил, что она живет в хорошей квартире, где есть чем поживиться.
Позже в деле появился еще один свидетель — школьник Сережа. В день убийства он пришел в гости к другу Владику Ефремову, сыну убитой Галины, чтобы вместе сделать уроки. Позвонил в квартиру, но ему открыл незнакомый мужчина и сказал, что дома никого нет, и захлопнул дверь. Мальчик ушел делать уроки домой и больше к другу не заходил. Чем спас себе жизнь.
Сережа описал внешность этого мужчины, ориентировку разослали по всей стране. А рядом с квартирой, где жил мальчик, на всякий случай выставили охрану.
Нападения в соседних городах
Через некоторое время другое страшное убийство произошло в Красноярске. Семья Поддубных, Мария и Виталий, снимали комнату в доме у пожилой женщины. Однажды мужчина вернулся с работы и увидел в сенях хозяйку с пробитой головой. В комнате Виталий нашел мертвой беременную жену. Из дома пропали наручные часы, магнитофон, 900 рублей и паспорт Виталия.
Одна из соседок рассказала сыщикам, что несколько дней назад по просьбе хозяйки дома расклеила объявления о продаже дров. А незадолго до убийства она встретила у калитки мужчину и спросила, не по объявлению ли он пришел. После этого сыщики составили фоторобот подозреваемого и разослали по стране. По описанию он напоминал новосибирского убийцу. Также выяснилось, что удары топором в обоих случаях наносили под одним углом.
Следующее нападение произошло в Иркутске. Вечером в милицию позвонила женщина: она кричала о том, что ее с сестрой пытаются убить. На место приехал наряд, в квартире милиционеры застали мужчину, но он смог выпрыгнуть в окно и убежать. Из комнаты вышли двое пострадавших, одна истекала кровью. Она сказала, что нападавший пытался убить ее топором. Вторая заявила, что он издевался над ней и пытался изнасиловать.
Женщины объяснили, что их брат Борис познакомился на вокзале с мужчиной, который представился Михаилом. Тот продал иркутянину магнитофон, после чего Борис позвал нового знакомого обмыть покупку. Михаил согласился, в квартире познакомился с сестрами. Борис ушел в магазин за новой партией выпивки, и в это время Михаил начал приставать к одной из сестер: подарил часы в надежде на взаимность, но та отказала. Тогда мужчина достал из своего портфеля топор и начал гоняться за женщинами.
Магнитофон милиционеры нашли на месте преступления — тот самый, что был украден в Красноярске. В портфеле подозреваемого также обнаружили паспорт на имя Михаила Лоскатонова, белье, рубашку, зубную щетку и порошок, электробритву — стандартный набор командировочного. Но еще там лежали туристический топорик и охотничий нож, а также паспорт Виталия Поддубного, чью жену убили в Красноярске. Стало понятно, что хозяин портфеля и есть убийца семерых человек. Это подтвердила и дактилоскопическая экспертиза.
История Марины
Автор интимного дневника, обнаруженного в квартире Ефремовых, оказался убийцей. Он познакомился со школьницей Мариной и вступил с ней в интимную связь. Девушка рассказала об этом своей подруге Кате. Та была против романа, и сообщила о произошедшем матери подруги.
В итоге женщина поругалась с дочерью и сказала Марине, что напишет на ее ухажера заявление в полицию. Но девушка заявила, что любит его, а тот хочет на ней жениться. После этого мать сказала, что хочет с ним познакомиться.
Марина привела ухажера домой, он представился Михаилом. Мать девушки предложила им чай, но, по ее словам, неожиданно оказалось, что чая дома нет. Женщина сказала, что пошла в магазин, но вместо этого позвонила из ближайшего телефона-автомата в милицию и сказала, что ее дочь изнасиловали. На место выехал наряд, и сотрудники увезли Михаила.
Задержанный Михаил оказался Валерием Антоновым, дважды судимым за изнасилование. Он долго не признавался в преступлениях, но ему предъявили улики, в том числе отпечатки пальцев. Узнав, что ему грозит смертная казнь, преступник начал давать показания.
Когда Валерий сидел в тюрьме за изнасилование, он познакомился с Александром Ермаковым. После окончания срока приехал к нему в гости, где познакомился с его сестрой Галиной. Мужчина стал оказывать ей знаки внимания, но та отказала ему, и Валерий решил отомстить.
Утром после того, как женщина ушла на работу, преступник убил ее спящих мать и сына. От шума проснулся Александр, но не успел ничего сделать — Валерий убил и его. В обед в квартиру внезапно вернулся Владимир. Убийца нанес ему смертельные удары топором и оттащил тело в комнату. После этого в квартиру и звонил мальчик Сережа, которому Валерий открыл дверь, а после короткого диалога выпроводил. Как только домой вернулась Галина, Антонов набросился на нее и убил.
С юной Мариной Валерий познакомился незадолго до этого. Судя по записям из дневника, который он случайно забыл в серванте у Ефремовых, преступник собирался убить ее вместе с матерью и обокрасть квартиру.
После убийства Ефремовых преступник уехал в Красноярск. Там он увидел объявление о продаже дров и пошел по указанному адресу. Убил старушку-хозяйку дома, а потом и вышедшую на шум беременную Марину.
Экспертиза признала Валерия вменяемым. Его приговорили к смертной казни. Мужчина не дождался ее и покончил с собой в тюремной камере.
За два года до убийства семьи Ефремовых в Новосибирске за один день произошло два нападения на женщин. Одной было 40 лет, другой — 19. Убийца нанес им удары кортиком. Подробности о поисках преступника рассказали в одном из выпусков программы «Следствие вели...».