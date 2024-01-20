Среди жертв — ребенок и беременная женщина: как в Новосибирске 46 лет назад ловили убийцу семерых человек

«Стало не по себе»

В 1978 году жители одного из домов на проспекте Дзержинского почувствовали странный запах в подъезде и вызвали участкового. Милиционер Никишин выехал на место и нашел квартиру, от которой и исходил запах. Помещение вскрыли, внутри обнаружили пять тел. Погибла семья Ермаковых: 70-летняя мать, два взрослых сына Владимир и Александр, дочь Галина и ее 12-летний сын Влад.



Дело было резонансным. Расследование поставили на контроль Генерального прокурора и министра внутренних дел СССР.



— Немного не по себе, даже дурно стало, когда ребенка увидел убитого. Он был весь синий, — рассказал программе «Следствие вели…» Владимир Ветров, который в 1978 году был начальником Дзержинского РОВД Новосибирского горисполкома.

