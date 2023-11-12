«Граф рассказывал, что будут трупы»: как в Новосибирске год ловили маньяка с кортиком — попутно сыщики предотвратили налет

Новой жертвой стала Галина Паршикова. Она возвращалась вечером в общежитие завода радиодеталей, поднялась на второй этаж, и вдруг ее сзади обхватил мужчина и ударил ножом. В это время в подъезд зашла женщина и увидела момент нападения. Она спугнула преступника, и он сбежал, а Галину успели спасти врачи. Придя в себя, она описала нападавшего — высокого и худого мужчину с выступающим подбородком.



Важнейшими свидетелями в деле, благодаря которым удалось продвинуться следствию, стали две внимательные сибирячки. В автобусе они услышали разговор двух подозрительных мужчин.

— Граф рассказывал, что будут трупы, — говорил один своему приятелю.

— Да этот Граф убьет кого угодно, и глазом не моргнет, — отвечал ему тот.



Женщины вышли на ближайшей остановке и позвонили в милицию. Сотрудники установили всех уголовников по кличке Граф — таких в городе оказалось трое. Владимир Комаров, раскоронованный вор в законе, месяц был в запое, и не мог совершить преступление. Другой — Владилен Щеголев — отбывал наказание в исправительном учреждении.

