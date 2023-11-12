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«Граф рассказывал, что будут трупы»: как в Новосибирске год ловили маньяка с кортиком — попутно сыщики предотвратили налет

О его преступлениях сняли выпуск программы «Следствие вели...»

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Одну из своих жертв преступник подкараулил в подъезде

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В 1976 году в Новосибирске поздним вечером за полчаса убили двух женщин. Они не были знакомы друг с другом, их ничего не связывало. Одна — 40-летняя мать двоих детей, другая — 19-летняя студентка. Сыщики нашли зацепку: обе были убиты кортиком. О жестоком убийце, который нападал на незнакомых женщин, сняли выпуск программы «Следствие вели...» на канале НТВ, его назвали «Особо заразен!» Рассказываем, как сыщики искали и ловили убийцу.

Убийство на глазах ребенка

Первой жертвой убийцы стала Нина Васильева

Первой жертвой убийцы стала Нина Васильева

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В один из вечеров 1976 года молодая пара возвращалась с позднего сеанса кино. Маршрут проходил мимо гаражей, где не было освещения. Вдруг молодые люди услышали детский голос: девочка плакала рядом с лежащей на земле женщиной. Даже в темноте было понятно, что она мертва. Тело погибшей увезли в морг, назначили экспертизы. Погибшей оказалась 40-летняя Нина Васильева — она работала на заводе и жила с мужем и двумя детьми в общежитии.

В тот же вечер произошло другое убийство. Его свидетелем стал новосибирец Константин Сиротин, его жена, которая была беременна, и теща. Идя вечером по улице, они увидели, как к девушке подошел мужчина в зимней шапке. Она начала падать, и очевидцам показалось, что неизвестный пытался поднять ее — пока Константин не заметил нож в руках мужчины. Он хотел поймать злоумышленника, но жена и теща удержали его, и убийца смог скрыться на такси.

Когда Константин вернулся на место преступления, раненая женщина уже умерла. От перенесенного стресса у беременной жены Сиротина начались резкие боли в животе, и он поспешил вызвать скорую — ей и запоздало пострадавшей женщине. В итоге супруге помогли, беременность удалось спасти, и женщина родила здорового ребенка.

Убитой девушке было всего 19 лет

Убитой девушке было всего 19 лет

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Погибшей оказалась 19-летняя студентка Людмила Каткова — дочь начальника одной из новосибирских колоний, полковника внутренней службы. Разница между двумя убийствами составила полчаса, но с первой жертвой ее ничто не связывало. Милиционеры проверили всех, кто мог бы мстить таким образом отцу девушки — ни одной зацепки.

— Если раз в неделю или месяц убийство совершится в области, это было ЧП. А тут — сразу двойное убийство, это было что-то невообразимое, — рассказал в программе «Следствие вели» Айрат Файзуллин, который в 1970-е годы был заместителем начальника Ленинского УВД Новосибирска.

Константин Сиротин сообщил следствию важную деталь: после нападения мужчина тщательно вытер лезвие. Милиционеры предположили, что он делал это потому, что нож вставлялся в ножны. Выяснилось, что в обоих случаях орудие убийства было одним и тем же, и характер ранений очень напоминал удар кортиком. Тогда сыщики предположили, что убийца — офицер флота. Но в Новосибирске военно-морских училищ не было — значит, преступником мог оказаться приезжий.

Галина Паршикова выжила после нападения

Галина Паршикова выжила после нападения

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На пару недель убийца залег на дно. Милиционеры подсаживали пассажиров в такси, под видом самих таксистов колесили по городу, в надежде, что убийца снова попробует скрыться с места преступления подобным образом, но никаких результатов эта дорогостоящая операция под прикрытием не дала.

Новой жертвой стала Галина Паршикова. Она возвращалась вечером в общежитие завода радиодеталей, поднялась на второй этаж, и вдруг ее сзади обхватил мужчина и ударил ножом. В это время в подъезд зашла женщина и увидела момент нападения. Она спугнула преступника, и он сбежал, а Галину успели спасти врачи. Придя в себя, она описала нападавшего — высокого и худого мужчину с выступающим подбородком.

Важнейшими свидетелями в деле, благодаря которым удалось продвинуться следствию, стали две внимательные сибирячки. В автобусе они услышали разговор двух подозрительных мужчин.

— Граф рассказывал, что будут трупы, — говорил один своему приятелю.

— Да этот Граф убьет кого угодно, и глазом не моргнет, — отвечал ему тот.

Женщины вышли на ближайшей остановке и позвонили в милицию. Сотрудники установили всех уголовников по кличке Граф — таких в городе оказалось трое. Владимир Комаров, раскоронованный вор в законе, месяц был в запое, и не мог совершить преступление. Другой — Владилен Щеголев — отбывал наказание в исправительном учреждении.

А третий подозреваемый, Николай Карп, дважды судимый за разбой, полгода назад освободился из колонии. Он был худощавым и высоким — совсем как в описании убийцы с кортиком.

Дом, где проживал Карп, оцепили. Милиционеры постучали в дверь, но вместо того, чтобы открыть, мужчина стал палить по двери из обреза. Пока он перезаряжал оружие, оперативники вломились в квартиру. А затем задержали и слишком разговорчивых помощников Карпа — оказалось, они собирались ограбить сберкассу, и милиции удалось предотвратить налет и возможные жертвы. Но к убийству женщин все трое были не причастны.

Жертва — мужчина

Следующий убитый — Александр Скляренко

Следующий убитый — Александр Скляренко

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Время шло, наступил 1977 год, но о преступнике не удавалось ничего узнать. Новых убийств он не совершал. Его следующей жертвой почти через год стал Александр Скляренко. Он работал мастером, был хорошим специалистом, но отличался грубостью, любил выпить и иногда лез в драки.

Александр жил в рабочем общежитии. Однажды уборщица почувствовала неприятный запах из его комнаты. На стук мужчина не отзывался, и когда его дверь вскрыли, внутри в окружении пустых бутылок в луже засохшей крови нашли труп Александра Скляренко. Выяснилось, что у погибшего были такие же раны от кортика, как у женщин, убитых в 1976 году.

В общежитии, где жил и был убит Александр Скляренко, находилось (и до сих пор находится) на улице Пермитина. В 1970-е годы там жило много людей. Милиционеры предположили, что убийца — или один из жильцов, или тот, кто часто там бывал.

Начался массовый опрос жильцов, но большинство из них говорили, что ничего не видели и не слышали. Но оперативникам удалось выяснить, что незадолго до смерти Александр поругался с Юрием Ивановым — 35-летним передовиком производства, которого даже представляли к званию «Герой социалистического труда». Доказать, что он причастен к смерти Скляренко, без орудия убийства сыщики не могли. В комнате Юрия кортик не нашли, а сам он в это время был в командировке — в 300 километрах от города копал картошку в подшефном хозяйстве.

Сдаваться милиционеры не собирались. Чтобы быстрее допросить Юрия Иванова, они отправились за ним на самолете АН-2 — легендарном «кукурузнике». Его забрали прямо с поля и доставили в Новосибирск. В разговоре Юрий не отрицал того, что поругался с Александром, но кортика при нем не нашли.

Милиционеры решили пойти на хитрость: обмолвились в присутствии Юрия, что на следующий день проведут обыск в общежитии, чтобы найти кортик, отпустили подозреваемого и спрятались на этаже. Около часа ночи, когда жители общежития уснули, Иванов вышел из своей комнаты и пошел в общий туалет — в этом, в общем-то, не было ничего подозрительного. Но из помещения сыщики услышали приглушенный шум, а зайдя внутрь, застали мужчину на стремянке под потолком — за решеткой вытяжки оказался тайник, где Юрий Иванов и прятал кортик.

Месть за болезнь

Юрий заразился сифилисом на отдыхе, после этого он начал убивать незнакомых женщин

Юрий заразился сифилисом на отдыхе, после этого он начал убивать незнакомых женщин

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Юрий Иванов родился в многодетной семье в Гомельской области в Беларуси. Отец вернулся с фронта и работал в колхозе, но погиб, попав под трактор. Когда юный Юрий оплакивал отца в поле, то ударил кулаком по земле и наткнулся на лежащий там морской кортик.

Парень вырос и устроился на завод, получил комнату в общежитии, познакомился с девушкой Алёной. Молодые люди даже задумывались о свадьбе, но до совершеннолетия оставалось еще два года, а затем Юрий получил повестку в армию. Им грозило расставание на два года, и парень потребовал у девушки «доказать ее чувства». Алена была не готова к интимной близости, и тогда Иванов воспользовался кортиком впервые: пригрозив девушке убийством, он изнасиловал ее. Алена заявила о случившемся в милицию, и Юрий получил срок — 7 лет в колонии. Все это время кортик лежал в тайнике в общежитии.

Отбыв срок, Юрий приехал в Новосибирск и с головой ушел в работу: он стал передовиком производства, устанавливал трудовые рекорды, его приводили в пример и однажды премировали путевкой в Сочи. Там у мужчины случился курортный роман, но после близости девушка призналась, что была больна сифилисом. Узнав об этом, Иванов пришел в ярость. Он убил ее, а наутро сел в поезд и вернулся в Новосибирск.

Лечиться мужчина не стал: его представили к званию «Герой социалистического труда», вот-вот должны были наградить — если бы о постыдном заболевании узнали, все могло пойти прахом. Но за это кто-то должен был ответить — и Юрий стал мстить случайным женщинам, ведь они, по его мнению, все одинаковые: лживые и подлые.

Его могли арестовать уже после двух первых эпизодов, ведь он был судим. Но сыщики поверили показаниям сожительницы и впечатляющей характеристике с завода. После третьего эпизода рисунок подозреваемого повесили даже в общежитии, где жил Юрий — в нем был опорный пункт милиции. Но опознать мужчину по нему было невозможно.

На одной из вечеринок Иванов встретился со скандалистом Александром Скляренко. Завязались ссора и драка. После этого Юрий дождался, пока Александр уйдет в свою комнату, пошел следом за ним, постучался, а когда тот открыл дверь, вошел и убил мужчину кортиком. Потом преступник вернулся на вечеринку и сказал всем, что зарезал Александра. И пригрозил, что если кто-то об этом расскажет, то он расправится и с ним.

Все поклялись молчать, но один из свидетелей все-таки рассказал милиционерам о произошедшем. Все пять участников вечеринки получили несколько лет колонии за недоносительство. Сам Юрий Иванов пытался изобразить душевнобольного: говорил, что голоса в голове приказывали ему убивать. Потом клялся, что раскаялся в содеянном. Но суд ему не поверил. Мужчину приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

Другой жестокий убийца орудовал в Новосибирске в 1983 году. Он убивал женщин железным прутом. О его преступлениях тоже рассказывали в передаче «Следствие вели». Читайте, как милиционерам удалось поймать преступника.

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