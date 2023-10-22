Убийца с железным прутом: как 40 лет назад в Новосибирске ловили маньяка, нападавшего на девушек

У Натальи диагностировали переломы костей черепа и сотрясение мозга. Ей провели операцию, и девушке удалось выжить. Как и Марину Ступину, Наталью избили металлическим прутом. По информации авторов «Следствие вели...», Михаил Бенилов позже навещал девушку в больнице, а однажды принес розу.

Неудавшаяся кража

Еще одно преступление, произошедшее в 1983 году, — попытка ограбления хлопчатобумажного комбината. Утром бухгалтер пришла на работу и обнаружила, что дверь в ее кабинет сломана. Преступники взломали сейф, где обычно лежали финансовые документы и ключ от сейфа с деньгами.

