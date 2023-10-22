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Летопись

Убийца с железным прутом: как 40 лет назад в Новосибирске ловили маньяка, нападавшего на девушек

О нем сняли выпуск программы «Следствие вели...» на НТВ

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Преступник нападал на своих жерств по вечерам

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В Новосибирске в 1983 году убили 19-летнюю студентку-первокурсницу Марину Ступину. Девушку избили и изнасиловали. После этого в городе произошло еще два похожих жестоких нападения. Полиция долго искала подозреваемого — им оказался мужчина, который также избивал свою жену, чтобы получить сексуальное удовольствие. Его преступления легли в основу документального фильма «Чужая кровь» передачи «Следствие вели…» на телеканале НТВ. Кто и почему совершал жестокие преступления — в материале НГС.

Первая жертва

Первой жертве убийцы было 19 лет

Первой жертве убийцы было 19 лет

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В 1983 году в Новосибирске двое школьников играли на улице — искали клад по нарисованной карте. Мальчики бродили с ней по парку в Дзержинском районе. Через какое-то время им удалось найти купюру в один рубль. Они пошли дальше, нашли 3 рубля, а потом еще 10. Но затем обнаружили страшную находку — тело погибшей 19-летней студентки Марины Ступиной. На девушку напали, когда она шла из библиотеки. Позже эксперты выяснили, что Марину изнасиловали между нанесением побоев металлическим прутом — преступник бросил орудие убийства неподалеку от места преступления.

В парке тогда работал разливной ларек. Его продавца и посетителей опросили следователи, но никто не смог ничего рассказать ни о Марине, ни о нападавшем.

Случайное спасение

Еще одной девушке удалось выжить после нападения

Еще одной девушке удалось выжить после нападения

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Следующей жертвой убийцы стала студентка пятого курса Наталья Сокольская. Ее обнаружил слесарь Михаил Бенилов, возвращаясь домой с работы — девушка была избита, но жива. Мимо проезжала скорая помощь, и Михаил остановил машину, чтобы девушке помогли.

У Натальи диагностировали переломы костей черепа и сотрясение мозга. Ей провели операцию, и девушке удалось выжить. Как и Марину Ступину, Наталью избили металлическим прутом. По информации авторов «Следствие вели...», Михаил Бенилов позже навещал девушку в больнице, а однажды принес розу.

Неудавшаяся кража

Еще одно преступление, произошедшее в 1983 году, — попытка ограбления хлопчатобумажного комбината. Утром бухгалтер пришла на работу и обнаружила, что дверь в ее кабинет сломана. Преступники взломали сейф, где обычно лежали финансовые документы и ключ от сейфа с деньгами.

В вечер перед ограблением женщина по ошибке забрала ключ с собой, и второй сейф, где лежало около 100 тысяч рублей для зарплаты сотрудникам, грабителям открыть не удалось. Они пытались вскрыть его сверлом, но оно для этого оказалось неэффективным, и преступники пытались разбить сейф железным прутом, похожим на тот, которым до этого маньяк избивал девушек.

Слух о краже разнесся по городу, и один из новосибирских таксистов обратился в милицию и рассказал, что накануне двое мужчин одолжили у него дрель, а когда вернули, оказалось, что ее конец поврежден. Таксист предположил, что именно эти двое пытались совершить кражу. Водитель описал подозреваемых — их отличительной особенностью оказались кроличьи шапки.

Последняя жертва

В следующий раз преступник напал на Надежду Немировскую. Девушка ходила на спектакль в оперный театр, а после представления вместе с подругой пошла домой. После того как пути девушек разошлись, Надежда заметила, что ее преследует мужчина с ножом. Она стала бежать, преступник погнался за ней, и возле подъезда жилого дома ему все-таки удалось догнать девушку. Мужчина несколько раз ударил Надежду ножом с такой силой, что лезвие ножа сломалось, застряв в ее ребре.

Жители дома, у которого произошло убийство, сообщили милиции, что нападавший был в кроличьей шапке. Сотрудники оцепили район и стали досматривать всех мужчин в таком головном уборе. У одного из них в кармане обнаружили окровавленный нож с обломанным лезвием. Им оказался слесарь Михаил Бенилов, которого раньше считали спасителем Натальи Сокольской.

Удовольствие от жестокости

Преступника приговорили к высшей мере наказания

Преступника приговорили к высшей мере наказания

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В программе «Следствие вели…» рассказали, что в детстве Михаил Бенилов жил с семьей в Таджикистане, и его отчим занимал в республике важный пост. В молодости Михаил напал на девушку — ударил ножом и попытался изнасиловать. Его осудили на 3,5 года, а отчима перевели в Новосибирск с понижением в должности — назначили директором хлопчатобумажного комбината.

На допросах Бенилов рассказал, как однажды выпил пива на работе во время обеда, и у него появилась мысль о том, что ему надо избить и изнасиловать девушку. Он отпросился с работы, нашел арматурный прут, замотал его бумагой и отправился в парк. Там он и встретил первую жертву — Анастасию Ступину. В ее карманах он нашел деньги и решил забрать их, но выронил по дороге — их-то и нашли игравшие в парке школьники.

После этого Бенилов уже не мог остановиться. Следующей жертвой стала Наталья Сокольская: слесарь напал на нее со спины и ударил несколько раз. Насиловать девушку он не стал, но когда отошел от тела, заметил на своей одежде кровь. Он побоялся, что ее обнаружат, и решил разозлить встреченного в парке пса, чтобы тот укусил его. После этого Михаил вернулся на место преступления и вызвал девушке скорую. После операции Наталья не узнала в Михаиле нападавшего, потому что он ударил ее сзади.

Друг Михаила Владимир Иванов знал о его преступлениях. В то время его любовница работала на хлопчатобумажном комбинате, которым руководил отчим Михаила. Она рассказала, где бухгалтерия хранила деньги, и по ее наводке мужчины и решили совершить кражу.

Наклонности Михаила Бенилова сказались и на его супруге Оксане. По воспоминаниям следователей, она была очень красивой женщиной, а супруг часто напивался и избивал ее, а также применял насилие во время секса, получая от этого удовольствие.

Отчим Михаила требовал, чтобы его судили по всей строгости закона, и не задействовал свои связи. Слесаря-убийцу приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

В 1990-е годы в Новосибирске орудовала банда преступников, которой руководил Валерий Зильберварг. Преступники жестоко убивали своих жертв, чтобы завладеть их квартирами и имуществом. В программе «Криминальная Россия. Современные хроники» рассказывали о преступлениях группировки. НГС пересмотрел выпуск об этих бандитах — читайте подробности.

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