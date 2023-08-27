«Садистское удовлетворение»: как в 90-е банда пытала новосибирцев — одну из жертв поставили голой на край могилы в мороз

Наблюдательный милиционер

Выпуск «Криминальной России» о преступлениях Зильберварга вышел в 2004 году. В нем рассказывается о том, с чего началось расследование череды убийств и похищений. 16 мая 1996 года во время дежурства сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки. В салоне находились четыре человека. Водитель предъявил документы, с ними всё было в порядке. Но полицейского что-то насторожило, и он попросил открыть багажник. После этого все пассажиры вскочили из машины и разбежались в разные стороны.



На место приехали сотрудники милиции и ОМОНа. Пока одни искали беглецов, другие обследовали машину. В ней нашли документы двух мужчин — Александра Белова и Юрия Аляблева. Открыть багажник с первого раза не получилось, поэтому его пришлось взломать. Внутри лежало тело мужчины. Его голова была замотана скотчем. Позже стало известно, что погибший — Александр Кильштетт.

