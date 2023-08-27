«Садистское удовлетворение»: как в 90-е банда пытала новосибирцев — одну из жертв поставили голой на край могилы в мороз

Многие преступления, совершенные в «лихие 90-е», несмотря на свою жестокость, теряются среди множества других, произошедших в тот же период. В Новосибирске, как в других городах, орудовали организованные банды. Одной из них, которую возглавлял Валерий Зильберварг, посвящен выпуск «Криминальной России. Современные хроники». НГС пересмотрел эту программу. Рассказываем, что мы узнали из из нее.
Наблюдательный милиционер
Выпуск «Криминальной России» о преступлениях Зильберварга вышел в 2004 году. В нем рассказывается о том, с чего началось расследование череды убийств и похищений. 16 мая 1996 года во время дежурства сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки. В салоне находились четыре человека. Водитель предъявил документы, с ними всё было в порядке. Но полицейского что-то насторожило, и он попросил открыть багажник. После этого все пассажиры вскочили из машины и разбежались в разные стороны.
На место приехали сотрудники милиции и ОМОНа. Пока одни искали беглецов, другие обследовали машину. В ней нашли документы двух мужчин — Александра Белова и Юрия Аляблева. Открыть багажник с первого раза не получилось, поэтому его пришлось взломать. Внутри лежало тело мужчины. Его голова была замотана скотчем. Позже стало известно, что погибший — Александр Кильштетт.
По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело. Начался поиск Белова и Аляблева. Удалось узнать, что Юрий занимался перепродажей недвижимости. Из-за этого возникла версия, что убийство Кильштетта связано с тем, что у него была двухкомнатная квартира, которую хотели получить злоумышленники.
Первое задержание
Оперативники узнали, что подозреваемые могли находиться на даче на Первомайке. Начали наблюдать за домом, и вскоре им удалось задержать Юрия Аляблева. Выяснилось, что он вместе с Беловым и двумя знакомыми похитил Кильштетта. Затем они заперли мужчину в гараже и требовали от него подписать договор о продаже квартиры. С его слов, пострадавший не выдержал этого и совершил самоубийство. Когда тело решили вывезти, чтобы захоронить, машину их остановил сотрудник ГАИ.
У милиции возникло подозрение, что это преступление — не первое. Аляблев дал показания, и оперативники задержали троих предполагаемых соучастников: Виктора Иванова, Артура Чикалова и Александра Белова.
— Выяснилось, что в группу входят как минимум шесть человек. Возглавляет группу некий Зильберварг, — рассказал «Криминальной России» Александр Олдак, замначальника ГУВД Новосибирской области, начальник криминальной милиции.
Валерий Зильберварг
В ходе расследования удалось узнать и изучить биографию Валерия Зильберварга. Мужчина родился в 1966 году. Когда учился в школе, интересовался службой в правоохранительных органах. Помогал сотрудникам милиции. Потом поступил в Новосибирский институт внутренних войск, но его отчислили из-за нарушений дисциплины.
Через некоторое время он совершил преступление. Валерий Зильберварг представился сотрудником милиции, показал поддельное удостоверение женщине и под этим предлогом провел «обыск» в ее квартире. Он забрал у нее ценные вещи, золото и деньги, после чего изнасиловал хозяйку. За это Валерия приговорили к 8 годам лишения свободы. После того, как освободился из колонии, он изнасиловал двух несовершеннолетних девочек в Иркутске. Мужчину объявили в розыск. В это время он приехал в Новосибирск, где и организовал преступную группу. Его основным помощником называли Тимура Терехина.
«Кладбище» на даче
Расследование продолжалось. Ориентировки на подозреваемых разослали по всей России. Аляблев рассказал милиции, где банда закапывала тела своих жертв. Он привел оперативников на дачу, которая принадлежала отцу Валерия Зильберварга. Там было захоронено несколько трупов.
— Он сказал, что это звери, их надо искать немедленно, иначе они наворочают по всей России преступления, — вспоминает Алексей Олдак реакцию владельца участка.
Началась череда обысков. Во время одного из них оперативники нашли кассету, на которой была запись, сделанная участниками банды. Они снимали себя сами. После удалось найти еще несколько записей. С их помощью устанавливали круг общения подозреваемых и места, где они могли находиться.
Выяснилось, что дядя Зильберварга жил в Москве. Новосибирские оперативники предположили, что главарь банды мог уехать в столицу, и направили информацию местным сотрудникам. В ответ сообщили, что труп родственника нашли повешенным в его квартире. Супруга рассказала, что за день до смерти дяде звонил Зильберварг. Из квартиры пропали деньги, ценные бумаги, женские туфли и косметика. После этого оперативники предположили, что Зильберварг вместе с Терехиным мог отправиться в Москву вместе со знакомыми девушками.
По записям видеокассет удалось вычислить двух девушек, проституток из Новосибирска. Незадолго до убийства дяди Зильберварга они уехали из Новосибирска. За их домом установили наблюдение. Вскоре они вернулись и дали показания об убийстве в Москве. Девушки рассказали, что Валерий с Тимуром уехали в Екатеринбург, где жил отец Терехина. Там они заняли денег и отправились в неизвестном направлении.
Челябинский след
Вскоре в Новосибирск поступила информация о том, что в Челябинск приехали двое бизнесменов, которые организовали свою фирму. Предполагалось, что это и были подозреваемые.
Оперативники ворвались в офис, но Зильберварга и Терехина там не нашли. Сотрудники рассказали, что руководители уехали на арендованной машине вместе с молодой сотрудницей Лилей Шейхутдиновой. Также с ними были водитель Евгений Садыков и его невеста Ирина Зайка.
На следующий день тела водителя и его девушки нашли в Казахстане. На Ирине не было одежды, на теле обнаружили ожоги от сигарет. На телах обоих погибших были следы пыток и ножевые ранения.
Машину, на которой уехали подозреваемые, обнаружили в городе Иргиз. Также выяснилось, что родители Шейхутдиновой жили в Казахстане. Ее мать не знала, что произошло с дочерью, и думала, что та сейчас в Челябинске. Через некоторое время Лиля позвонила домой и сказала, что ее удерживают насильно. При этом оказалось, что она заезжала вместе с преступниками в дом к своему дяде в Узбекистане. Через некоторое время девушка вернулась к родителям. Она сказала, что непричастна к преступлениям, и дала подписку о невыезде. Вскоре в дом родителей девушки ворвались Зильберварг и Терехин и похитили ее.
В Узбекском городе Абай нашелся водитель, которого местные авторитеты заставили везти Зильберварга и Терехина до России. Те, в свою очередь, принудили его участвовать в похищении Лили.
Задержание
Новосибирские оперативники получили информацию о том, что у Терехина есть родственник в городе Тавде Свердловской области. Милиционеры выехали за ним, но тот успел уехать раньше.
Над теми, кто контактировал с подозреваемыми в Новосибирске, усилили контроль. Вскоре с одним из знакомых Зильберварга связался курьер. Оказалось, что у подельников закончились деньги и они отправили посыльного в Новосибирск, чтобы тот их для них собрал. Курьера вместе с сообщником задержали на железнодорожном вокзале. Он назвал адрес в Уфе, где находились Зильберварг и Терехин.
В Уфе сотрудники спецназа окружили дом. 6 ноября подозреваемых удалось задержать. В той же квартире находилась Лиля Терехина.
10 ноября, в День милиции, Зильберварга с Терехиным привезли в Новосибирск и отправили в СИЗО.
Подробности преступлений и приговор
Выяснилось, что первой жертвой преступников стала владелица магазина шуб Людмила Зимина. Валерий Зильберварг позвонил ей из телефона-автомата и пригласил якобы на банкет с бизнесменами. В назначенное время он встретил ее у дома и увез в поселок, в дом Терехина. У Людмилы вымогали 6000 долларов. Она согласилась заплатить. Женщину привезли к телефону-автомату. Она позвонила дочери и сказала, чтобы та завернула деньги в носок, вынесла и положила под ковер. Дочь послушалась.
За деньгами съездили Иванов и Чикалов. Зальберварг забрал у них добычу и отправил их в поселок. Сам он остался с Терехиным.
— Я вместе с Терехиным отвез ее в поле на старое озеро возле Малого Оёша. Путем удушения, веревки, задушил ее, — говорил Зильберварг на оперативной съемке, опубликованной в программе «Криминальная Россия».
Подробности убийства в том же выпуске озвучил Максим Леонтьев, который в 1996–1998 годах был следователем по особо важным делам прокуратуры Новосибирской области:
— Зильберварг получал садистское удовлетворение от совершения им преступлений. На мой взгляд, это бесспорно. В первом эпизоде убийства Зиминой им и Терехиным была выкопана могила для нее в снегу. Она была поставлена на край могилы, перед этим раздета догола, несмотря на то что был 20-градусный мороз.
После совершения этого убийства Зильберварг познакомился с Юрием Алябьевым. Его любовница торговала наркотиками. Через неделю после знакомства ее ограбили, и она указала, что это сделал криминальный авторитет Голобоков по кличке Колобок.
Зильберварг, Терехин, Чикалов и Алябрев приехали к его дому. Оттуда вышел телохранитель Гридин, и преступники решили расправиться и с ним. Зильберварг представился сотрудником полиции и вынудил мужчину сесть в автомобиль. Когда на улицу вышел Голобоков, его ударили по затылку и затащили в машину. Позже его вынудили позвонить матери, чтобы она выплатила им 4000 долларов. После того как злоумышленники получили деньги, они вывезли пострадавших за город, где убили. Тела сбросили в озеро.
Следующими жертвами стали Виктор Кандаков и его мать Анастасия. Алябьев вошел к ним в доверие и предложил оформить документы для продажи квартиры. Вскоре пострадавших вывезли в гараж, который принадлежал Белову. Виктора и Анастасию посадили в погреб, у мужчины забрали одежду. Через несколько дней он скончался. Затем Белов взял на своей работе машину скорой помощи, и на ней тело мужчины и еще живую Анастасию увезли на дачу отца Зильберварга. Там их похоронили.
После этого банда напала на двух женщин, которые торговали на вещевом рынке. Незадолго до этого они продали квартиру, деньги от продажи которой у них остались. Женщин подкараулили по дороге на работу и предложили подвезти. Те согласились. Их увезли в тот же гараж, где посадили в погреб и пытали. Позже их в багажнике увезли на дачу, где задушили и закопали.
По той же схеме убили еще одного мужчину, которому принадлежала квартира. Следующей жертвой стал Кильштетт. Во время перевозки его тела сотрудник ГАИ и остановил машину с преступниками.
Материалы уголовного дела передали в Новосибирский областной суд в 1998 году. Всем членам банды вынесли приговор по старому Уголовному кодексу. Смертная казнь уже была отменена. В результате Валерий Зильберварг получил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Его подельники — меньшие сроки.
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