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В жилмассиве «Просторный» пропал мужчина

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Происшествия Телефон и документы оставил дома: в жилмассиве «Просторный» в Новосибирске пропал мужчина

Телефон и документы оставил дома: в жилмассиве «Просторный» в Новосибирске пропал мужчина

Сибиряк вышел из дома ночью и не вернулся

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Ранее мужчина не пропадал

Ночью в жилмассиве «Просторный» в Новосибирске пропал мужчина. Алексей Горожанкин вышел из дома и не вернулся. Об этом рассказала НГС его сожительница.

Инцидент произошел 1 июня, примерно в 3:30 Алексей вышел из дома на улице Николая Сотникова, 14 покурить и не вернулся. Как объяснила его сожительница, мужчина раньше не пропадал, она обратилась в полицию и к волонтерам. Мужчина оставил документы и телефон дома, женщина уверяет, что он был в трезвом состоянии.

— Ссор не было, он не конфликтный человек, были споры, недопонимания, но не ссора, — объяснила сожительница.

Алексей был одет в черную куртку, тёмно-синее поло, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки. Из особых примет — родимое пятно на правом глазу. Рост мужчины 175 см, волосы русые, голубые глаза. Алексей среднего телосложения.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Недавно в Новосибирске пропал 38-летнего Алексея Прийдака. Информации о местонахождении мужчины нет с 25 апреля.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление в отдел полиции поступило, организованы розыскные мероприятия.

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