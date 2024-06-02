Телефон и документы оставил дома: в жилмассиве «Просторный» в Новосибирске пропал мужчина

Ранее мужчина не пропадал Источник: «Типичная Затулинка», vk.com / Евгения Глинчикова, NGS.RU











Ночью в жилмассиве «Просторный» в Новосибирске пропал мужчина. Алексей Горожанкин вышел из дома и не вернулся. Об этом рассказала НГС его сожительница.



Инцидент произошел 1 июня, примерно в 3:30 Алексей вышел из дома на улице Николая Сотникова, 14 покурить и не вернулся. Как объяснила его сожительница, мужчина раньше не пропадал, она обратилась в полицию и к волонтерам. Мужчина оставил документы и телефон дома, женщина уверяет, что он был в трезвом состоянии.

— Ссор не было, он не конфликтный человек, были споры, недопонимания, но не ссора, — объяснила сожительница.

Алексей был одет в черную куртку, тёмно-синее поло, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки. Из особых примет — родимое пятно на правом глазу. Рост мужчины 175 см, волосы русые, голубые глаза. Алексей среднего телосложения.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Недавно в Новосибирске пропал 38-летнего Алексея Прийдака. Информации о местонахождении мужчины нет с 25 апреля.

