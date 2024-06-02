«Подвоха нет, цена без утильсбора». Покупаем Lada Vesta в Белоруссии по удивительно низкой стоимости

Белорусские цены на Lada Vesta на 20% ниже российских. Почему? Источник: Артем Краснов / 74.RU











Lada Vesta в Белоруссии стоят гораздо меньше, чем в России: например, седаны в базовой версии Comfort предлагают за 42,5 тысячи белорусских рублей, что эквивалентно 1,2 миллиона российских рублей. Отечественные прайс-листы на такие Lada стартуют от 1,514 миллиона рублей, то есть разница превышает 300 тысяч, а для универсалов — 400 тысяч. В Белоруссии за 1,54 миллиона российских рублей можно купить топовое исполнение Techno c 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, боковыми подушками безопасности и 16-дюймовыми легкосплавными колесами. Мы обзвонили белорусских дилеров Lada, чтобы понять, в чём подвох.

Lada Vesta 2024 года выпуска стоит от 44 тысяч белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). Автомобили 2023 года на 40 тысяч российских рублей дешевле Источник: lada.by











В Белоруссии два официальных дистрибьютора Lada — ООО «Ардера» (lada.by) и «Минск-Лада» (minsk-lada.by). Стоимость и ассортимент автомобилей у них отличается, но в любом случае Lada Vesta стоят значительно меньше, чем в России.

Стоит отметить, что в случае с остальными моделями АВТОВАЗа особенной разницы нет. Скажем, «Ардера» предлагает Granta только в кузове лифтбэк и базовой версии Special Edition с одной подушкой безопасности и без магнитолы, а минимальная цена — от 983 тысяч рублей (здесь и далее цены в российских рублях). В России именно такой комплектации нет, но близкие по смыслу версии Classic'24 c кондиционером и АБС стоят от 1,022 миллиона. Аналогично Lada Niva Legend в Белоруссии стоит от 974 тысяч, что близко к минимальной стоимости «старой» Niva 2024 года выпуска в России.

Lada Vesta в Белоруссии предлагают в тех же четырех исполнениях, что и в России: Comfort, Life, Enjoy, Techno. Можно купить седан, универсал SW или SW Cross. Версии с 1,8-литровым мотором и вариатором пока недоступны Источник: lada.ru











Представители обоих дистрибьюторов подтвердили, что низкие цены на Lada Vesta актуальны. У разных дилеров в наличии есть отличающийся набор версий, например, где-то можно купить только универсал (от 1,344 миллиона рублей), а где-то есть седаны как 2023 года (от 1,2 миллиона), так и 2024 года (от 1,23 миллиона рублей). Двадцатипроцентную разницу с российской ценой белорусы объяснили отсутствием в цене утильсбора, который при ввозе такой машины юрлицом составит 300,6 тысячи рублей. Кстати, АВТОВАЗ как российский производитель получает компенсацию от Минпромторга за уплаченные утильсборы, то есть формально разницы в цене с Белоруссией быть не должно.

«Минск-Лада» в данный момент предлагает только универсалы SW в комплектации Life (1,344 млн). В России такие стоят минимум 1,733 млн за машины 2024 года выпуска, то есть разница близка к 400 тысячам Источник: lada.ru











Но если покупать автомобиль для личного пользования (то есть не продавать в течение года), то утильсбор при ввозе из Белоруссии составит лишь 3,4 тысячи, то есть разница в цене по большей части сохранится. При этом белорусские дистрибьюторы Lada не заметили особенного наплыва клиентов из России. Почему? Представитель ООО «Ардера» объяснил, что купленный в Белоруссии автомобиль придется ставить на учет на гражданина этой страны, то есть при отсутствии родственников понадобятся услуги посредника. По словам «параллельных» импортеров, эти услуги в последнее время подорожали и стоят в районе $500, то есть добавят к цене еще 45–50 тысяч рублей. Какую-то сумму съедят транспортные расходы, проживание и так далее. Но даже с учетом этих трат экономия получается в районе 200 тысяч рублей.



Представители обоих дистрибьюторов затруднились объяснить, почему существенная разница в цене актуальна только для Lada Vesta. Они предположили, что речь о стимулирующих программах для белорусского авторынка. Также они ожидают скорый рост цен, например, стоимость Lada Vesta из новой партии у «Ардеры» поднимется с 1,23 миллиона до 1,3 миллиона.

Попутно белорусские дилеры предлагают и Lada Largus 2024 года выпуска, серийное производство которого возобновили весной 2024 года. Но цена почти не отличается от российской — минимум 1,618 миллиона рублей.

Lada Largus возвращается, но производство теперь налажено в Ижевске, а не Тольятти Источник: Артем Краснов / 74.RU









