Своровала на эвакуаторе: сибирячка украла машину во дворе на Карла Маркса и сдала в металлолом

В Новосибирске 21-летняя жительница Оби своровала машину во дворе с помощью эвакуатора и сдала ее в металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным полиции, 23 мая поступило заявление от 22-летнего новосибирца. Он объяснил, что его машина ВАЗ-1053 которая стояла во дворе на проспекте Карла Маркса, пропала. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
Сотрудники выяснили, что машину похитила 21-летняя жительница Оби. Девушка заметила, что автомобиль стоит у дома в бесхозном состоянии, тогда она и решила своровать его. С помощью эвакуатора подозреваемая отбуксировала машину в пункт металлоприема.
Подозреваемую задержали, ранее она не привлекалась к ответственности. Машину также нашли, изъяли и вернули владельцу.
Сейчас на девушку возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.
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