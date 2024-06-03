«Необходимо повышать цены». Как в разгар летней жары подорожает мороженое и с чем это связано

В этом году мороженое рискует вырасти в цене на 15–25% Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Одно из самых очевидных средств по спасению от летней жары — стаканчик или рожок мороженого. Эксперты прогнозируют существенное подорожание вместе с ростом цен на молочную продукцию, подорожает и мороженое. Особенно пострадают любители шоколадного эскимо. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили у экспертов, насколько вырастут цены на мороженое и с чем это связано.

В России едят мороженое больше всех в мире?

Россия — один из мировых лидеров по потреблению и производству мороженого. Как рассказали в Союзе производителей молочной продукции («Союзмолоко»), за первый квартал 2024 года объем производства мороженого вырос на 15–17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 2023 год и так был рекордным. Тем не менее эксперты-молочники не согласны с тем, что прогнозируемый рост цен на 15–25% — аномалия.

— В 2023 году россияне уже потребили рекордное количество мороженого: более 3 килограммов на душу населения — более 0,5 миллиона тонн. Объем производства по итогам 2023 года также стал рекордным за всю современную историю России и достиг 524 тысяч тонн, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 13%, — объяснили MSK1.RU в «Союзмолоке». — Прошлый год был непростым для индустрии мороженого: росла себестоимость как сырого молока, так и переработки. Это было связано с ростом зарплат, стоимости топлива и электрической энергии и других основных составляющих себестоимости, в том числе с увеличением цен на какао-бобы на мировом рынке.

«Союзмолоко» не ожидает, что в этом году мороженое будет дорожать более высокими темпами, чем другие продукты питания и молочная категория в целом. Мария Жебит, пресс-секретарь Союза производителей молочной продукции

Сейчас самое дешевое мороженое стоит 25 рублей — столько просят за молочную сладость в форме творожного сырка весом в 60 граммов. За варианты подороже и побольше просят по несколько сотен — именно для покупателей этой категории рост цен будет наиболее болезненным: ведро за 800 рублей подорожает до 1000 рублей.



«Необходимо повышать цены»



Заместитель директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина тоже не видит аномалии в подорожании мороженого. По ее словам, цены на продукцию растут вместе с инфляцией — в среднем каждый год на 5–10%. Масла в огонь подливает, как ни странно, само сливочное масло. По мнению Уткиной, сливочное масло и молочные жиры — один из основных ингредиентов для мороженого. Рост цен на него спровоцировал и рост цен на собственно мороженое.

— К концу 2023 года цены на сырье, особенно на молочные жиры, стали очень быстро и высоко расти. И уже в апреле 2024 года стоимость сливочного масла по отношению к апрелю 2023 года выросла почти на 44%, — заметила Уткина. — Молочные жиры стоили в прошлом году 31 рубль за литр, сейчас — 37 литров. Естественно, необходимо повышать цены, чтобы производитель получил хоть какую-то выгоду.

Чем жирнее мороженое, тем больше оно будет стоит. Наталья Уткина, заместитель директора Союза мороженщиков России

«Люди не хотят работать за 100 долларов»

Прокомментировала Наталья Уткина и особо высокий рост цен на шоколадное мороженое. Помимо общей инфляции и роста цен на молочные жиры, тут повлияло и рекордное подорожание какао-бобов в Африке. А именно из них делают шоколад и шоколадную глазурь.

— Какао-бобы, которые стоили в весной 2023 года 3 тысячи долларов за тонну продукции, в этом году скакнули до 11 тысяч долларов за тонну продукции, — рассказала Уткина.

Шоколад также существенно подорожал Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











С ней солидарна и вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. Она связала исторический максимум цен на какао-бобы с климатическими аномалиями и социальными процессами на самом жарком континенте планеты.

— Какао-бобы — это ограниченный по произрастанию продукт. Растут они на какао-деревьях, которые в свою очередь растут в Африке и Южной Америке. Всё зависит от того, что там происходит: площадь плантаций и условия труда на них, размер урожая (в 2023 году в Африке была большая засуха. — Прим. ред.), природные катаклизмы. Всё это очень сильно влияет на цену какао-бобов, — рассказала Эльдарханова.



До сего дня работники плантаций получали 100 долларов. Но Африка развивается, развивается ипотека, и люди уже не хотят за 100 долларов работать. Ирина Эльдарханова, вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров