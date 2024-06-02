«В склепе детские косточки и ангел»: кладбище XIX века нашли в Куйбышеве — репрессированных здесь хоронили поверх могил купцов

Кладбище закрыли в 1970 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 1970 году от старого городского кладбища в Куйбышеве не должно было остаться ничего. На место прислали бульдозериста, которому сказали всё сровнять с землей. Но несколько случайностей — и кладбище осталось нетронутым. Его долгое время разворовывали, мраморные плиты от купеческих памятников уходят всё глубже в землю. И вот пару лет назад ситуация изменилась. Несколько мужчин начали откапывать кусочки истории. С какими сложностями столкнулись те, кто спасает уникальное кладбище, что они нашли в заброшенных склепах и как им помогла жительница Америки — в репортаже НГС.



«Таких кладбищ всего три в Сибири»

Энтузиасты собирают памятники по кусочкам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мраморные плиты на старом кладбище ярко выделяются на фоне темного леса и полузабытых советских могил. Кладбищу так много лет, что в последние годы новых умерших хоронили поверх старых могил. Поэтому погост сильно перемешан: рядом со склепами XIX века стоят советские металлические памятники со звездами. Через закрытое кладбище пролегает широкая протоптанная тропа, через которую активно ходят люди.

Вторую часть мраморного памятника не могут найти Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Сергей Спесивцев и Виталий Колмогоров восстанавливают кладбище по своей инициативе. Они выглядят как полные противоположности. Сергей по образованию связист, много лет назад увлекся генеалогией, потом восстанавливал исторические факты про военнослужащих из Куйбышева. Однажды его пригласили принять участие в субботнике на кладбище, и Сергей увлекся его восстановлением. Субботники проводили сотрудники местного музея во главе с Натальей Павловой, которая 30 лет пыталась добиться того, чтобы за кладбище кто-нибудь взялся.

Виталий и Сергей восстанавливают кладбище по своей инициативе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Наталья Иннокентьевна давно этим занимается. Когда только окончила институт, приехала к нам и увлеклась. И с тех пор она «болеет» этим. С ее слов, таких старых кладбищ на территории Сибири всего три. В Иркутске, Тобольске и Куйбышеве. Она до развала СССР успела зарегистрировать наше кладбище, как историческое, — рассказывает Сергей Спесивцев.

Сотрудники музея выходили на субботник только раз в год, а кладбище тем временем продолжало зарастать огромным количеством мусора. Даже сейчас оно выглядит грязным — валяются пластиковые пакеты и бутылки. После очередного субботника стоят черные мешки, а недавно администрация срезала ветки и опасные деревья. Но только их никто не вывез, и они произвольно лежат в разных частях, придавая погосту еще более разрушенный вид.

Самый старый найденный камень на кладбище датируется 1842 годом Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Виталий Колмогоров попал к группе восстановителей благодаря своей «воровайке» — крану-манипулятору. Его несколько раз попросили помочь, он услышал историю и решил, что будет участвовать в восстановлении. Мужчина смеется, что он и сам не понимает, как и зачем увлекся этой темой.



Стиль памятника называется «часовня» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Наталья Иннокентьевна попросила машину дать, мусор хотя бы основной увезти. И вот камни все валялись. Мы с той стороны начали. Я увидел, что камень можно поставить. Мы его подняли, а она заплакала. И она рассказывала, как она пыталась это всё сама поправить. А я подумал, как так? Если взяться за дело, то нужно сделать. Я такой человек, — вспоминает Виталий Колмогоров.

Виталий за дело и правда взялся. Энтузиасты собрали вокруг себя сторонников, и об их инициативе узнали в городе. Директор городского кладбища дал кусок мрамора, из которого потом реставрировали беседку, кто-то бесплатно отреставрировал ангела.

Ангела отреставрировали бесплатно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Этот ангел стоит на могиле «отрока Алексея Михалевича», хотя, скорее всего, небольшая скульптура с другой могилы. Она оказалась на кладбище после звонка продавца комиссионного магазина. Парень, житель Куйбышева, принес скульптуру ангела вместе с крестом. Ее хранили на даче, тетя сибиряка ставила скульптуру на «закрутки». Купила ее на куйбышевском базаре еще в 50-е годы прошлого века.

— Мне звонит продавец, говорит, что с таким не встречалась. И она не знала, можно ли это продавать и сколько будет стоить. Я начал узнавать, мне говорили, что это надгробный камень. Батюшка сказал, что он в Москве такого же видел, — объясняет Виталий Колмогоров.

Части памятников складывают в одном месте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Понять, откуда именно ангел — практически невозможно. Спасатели кладбища решили определить ангела на могилу ребенка, которую откопали из земли и отмыли.



Сейчас убирают мусор из склепа купцов Трифоновых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Достали из земли и отмыли — история многих мраморных плит на кладбище. Некоторые из них упали в склепы. Сейчас идут раскопки такого склепа, но пока под кирпичной старинной аркой только слои бутылок. Виталий шутит, что продолжит копать и начнет находить исторические бутылки, из которых можно будет собрать отдельную коллекцию.



Приезд жительницы Америки и странные надписи

Беседки стоят на своих исторических местах Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Самые яркие показатели огромной работы, которую проделали энтузиасты, — две восстановленные беседки. Одна железная, другая мраморная. Хорошо, что сохранились старые фотографии, по которым нашли место беседок и смогли разобраться с тем, как они выглядели. Первой появилась железная беседка, посреди которой памятник из красного мрамора.

Под металлической лежит Иродион Семенович Волков — местный купец. Сергей нашел его родственников.

Сергей Спесивцев нашел родственников купца Волкова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— У них почти у всех редкие имена. Я нашел в Москве его потомка, написал ему на электронную почту. Полгода нет ответа, я уже про это забыл, и тут приходит из Америки письмо. Брат не заинтересовался и переслал сестре, а она — Русина — живет в Америке. Мы начали переписываться. Я нашел их родственников в Омске и Новосибирске. Они друг о друге совсем ничего не знали, — вспоминает Сергей.



Один из склепов прикрыли, чтобы туда никто не упал и не кинул мусор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мужчины покрасили металлическую беседку и начали её восстанавливать. Нашли часть крыши, заказали некоторые детали. Что-то оплачивает Русина из Америки, которая хочет восстановить семейный памятник. Она даже приезжала в Омск и в Новосибирск, познакомилась с родственниками и с Сергеем. В этом году восстановители кладбища хотят доделать крышу.



Реставратор сделал часть колонны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вторая беседка — мраморная. В склепе похоронены Ерофеевы — само надгробие установлено купцу Венедикту Петровичу Ерофееву. Об этом свидетельствует надпись на задней части беседки. На боку выбито «Мария Прохоровна Ерофеева», но кем она приходится похороненному, никто узнать не смог.



А вот про Венедикта известно, что это купец 1-й гильдии, и он был одним из крупнейших сибирских предпринимателей в 1860-е годы. Именно он построил винокуренный завод и на некоторое время даже установил монополию над продажей алкоголя на ближайшей территории. Но это не всё, чем торговал Ерофеев — он же построил пивоварню, торговал чаем, керосином и многим другим. Таких имен на памятниках много: тех, кто строил купеческие усадьбы, часовни, развивал торговлю.

Ерофеев был одним из крупнейших купцов Томской губернии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Колонны подняли из соседнего склепа Волковых. Его уже раскопали, вытащили то, чего там быть не должно, и закопали обратно. Но увидеть, где должен был быть вход в склеп, можно по аккуратной кирпичной арке.



Памятники достают в ужасном состоянии, а потом приводят в порядок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Сотрудница музея одну дверку прятала в склеп. Ангела прятала туда и прочее. Мы залезли, давай весь мусор и прочее вытаскивать. Нашли там, во-первых, детские косточки. Два ребенка похоронены. Нашли взрослый скелет, который частично разрушен. Колонны оттуда вытащили, дверки и куски мрамора, — объяснил Виталий Колмогоров.

Памятники после обнаружения отмывают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Части с виноградными лозами не хватало, так что пришлось просить местного скульптора доделать памятник. Наверх поставили круглые украшения. Куски разбитой большой плиты энтузиасты замазывали и приделывали сами.



— Верхушка далеко валялась. Доподлинно неизвестно, были ли там они, и если да, то как лежали. Но мы нашли очень похожую беседку в Тобольске и сделали по ее подобию, — объясняет Сергей Спесивцев.

На памятнике также подписали, как звучит имя на русском Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Купцы здесь похоронены в одном месте. Чем дальше идешь по кладбищу, тем больше становится советских могил. Но встречаются и необычные мраморные памятники. Скорее всего, они не относятся к православным захоронениям. Имена на нескольких могилах написаны на латинице. В одном месте захоронен Петрас Баронас. Восстановители с помощью архивных документов смогли узнать, что он был литовцем.

Петрас приехал в Каинск, как ученик аптекаря, а потом и сам стал аптекарем. Как рассказывает новосибирский экскурсовод Лидия Королева, Петрас также был присяжным заседателем Каинского уезда по списку № 3 в 1909 году, фармацевтом в 1910 году, присяжным заседателем Каинского уезда по списку № 3 в 1911 году.

Многие могилы сильно заросли, к ним сложно добраться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Фамилия на упавшем надгробии привлекла внимание своей нездешностью, хотя для знатоков истории города нет ничего удивительного. Каинск был значимым купеческим городом на рубеже веков, и здесь проживали представители различных национальностей и конфессий, — добавила Лидия Королева.



Недавно на кладбище спилили ветки, но их никто не увез Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Восстановители кладбища подняли памятник Петраса, который умер в 1915 году, и поставили на изначальное место. Для этого пришлось устанавливать лебедку, так как на машине к этому месту не подъехать. Виталий рассказывает, что лебедка осталась с одного из производств, и ее переделали под новые нужды. А вот с другим «иностранным» памятником пока так не получилось.



Под этим памятником был похоронен ребенок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказывает Виталий Колмогоров, под ним была похоронена Вера Линдерман. Энтузиасты специально пригласили человека, чтобы он перевел им, что написано на могиле. Оказалось, похоронен на этом месте ребенок.

— По могилке тоже видно, что ребенок. Она маленькая была. И очень старая. Мы подняли памятник. Он вниз надписью лежал, — объясняет Виталий Колмогоров.

За некоторыми могилами до сих пор ухаживают потомки. Они приносят цветы на родительский день Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Больше всего вопросов у Сергея и Виталия вызвали несколько ухоженных могил, на которых вместо имен написаны буквы. А рядом с ними в землю закопан мраморный кусок, на котором можно разглядеть что-то похожее на иероглифы. Мужчины признаются, что пока не узнали, что это значит.

Расстрелы и разгром

Большинство мест захоронений оставлено и забыто Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Купеческий период кладбища, возможно, самый эффектный, но не единственный. Куйбышев всегда был связан со ссыльными. В царские годы через город проходил Московский тракт, по которому шли осужденные. В революционные годы в город отправляли политических ссыльных. По словам Натальи Иннокентьевны, в советское время в Куйбышеве оказались репрессированные.



Маленькие кусочки можно найти по всему кладбищу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказывают Сергей и Виталий, с тюрьмы, которая была рядом, людей выводили на кладбище и расстреливали. Сейчас на этом месте установлен памятник.



— Воспоминания детей есть, они рассказывают, что залазили на деревья и видели трупы, расстрелы. А случай был в 30-х годах, зимой. Расстреляли несколько человек, снегом присыпали, но плохо. Весной начал таять снег и вместе с ним тела. Потом перезакопали всех, — рассказывает Виталий Колмогоров.

Илья Юровский был часовщиком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Среди полузаброшенных памятников ярко горит красная звезда. Ее покрасили недавно. Здесь похоронен Илья Юровский. Это брат Якова Юровского, который руководил расстрелом императора Николая Второго и его семьи. В его биографии написано, что родился Яков в Каинске, но Сергей с Виталием уверяют, что это не так.

— Здесь все говорят, что в Каинске родился Яков Юровский. Но по некоторым документам, они с братом в Томске родились. Яков уехал как раз в Томск потом. А Илья, брат его, здесь похоронен. Он нормальный был, часовщиком работал. Очень хороший специалист. А Яков примкнул к большевикам и сделал карьеру. Со слов очевидцев, когда Яков здесь жил, он был до того богатый, что на его деньги многие гуляли. А он был любителем погулять, — объясняет Виталий Колмогоров.

Многие железные кресты срезали и увезли Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Самым тяжелым временем для кладбища стала перестройка и 90-е. Тогда с погоста начали всё увозить. Так пропали многие кресты с могил. Сейчас найти старый богатый крест сложнее, чем мраморный памятник. Как вспоминает Наталья Иннокентьевна, несколько лет назад она пришла на кладбище, а у дороги уже лежали три чугунные плиты.



На одной из плит, которые находятся в музее, есть масонский знак Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На плитах оставлены длинные надписи. Самая интересная из них та, верх которой украшает масонский знак. Плиту подготовили для своей 30-летней умершей дочери родители. Наталья Иннокентьевна поняла, что плиты хотят увезти, и позвонила Виталию, чтобы он срочно приехал и спас артефакты. Сейчас плиты лежат во дворе дома-музея Куйбышева, но любители истории думают, куда их можно перевезти. Один из основных вариантов — направить в собор к отцу Сергию. У него уже хранятся некоторые памятники.



Вместо часовни куча веток

На месте часовни куча деревьев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отец Сергий входит в число тех, кто хочет привести кладбище в аккуратный вид. Мы с ним видимся после молебна в новом Спасском соборе, который возвышается в центре Куйбышева. Отец Сергий планирует построить храм на месте того, что был на кладбище до революции.

Отец Сергий хочет построить храм на кладбище Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас на месте храма Святого духа огромная куча веток и мусора. Восстановители кладбища нашли только небольшой мраморный камень от часовни, где есть часть названия.

— На этом старом кладбище покоится очень большое количество людей, наших предков, всех людей, которые жили здесь в Куйбышеве до нас. По сути, кто создал этот город. Тем паче, что место исторического храма известно, оно определено, — объясняет отец Сергий.

В месте, куда энтузиасты свозят мраморные куски, есть один с фамилией Шкроевых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Храм изначально был деревянным, но купчиха Александра Ивановна Шкроева после смерти мужа перестроила его в каменный. Александра Шкроева была известным меценатом — она открыла школу для детей и платила за обучение бедняков, кормила арестантов, открыла дома для престарелых. Александра Ивановна умерла в 1921 году — ее имущество после революции забрала новая власть. Она, как и ее муж, похоронена на старом кладбище Куйбышева.

За часовней следили священники Спасского собора Куйбышева Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В музее остались фотографии с кладбища, на котором видно часовню. Как объясняет отец Сергий, по этим фотографиям можно восстановить внешний вид и сделать храм похожим.



— Вряд ли у нас получится в тех исторических размерах, там был такой большой храм. Денег не хватит, потому что это недешевое удовольствие. Из дерева, из глины уже не сделаешь, уже нужно более серьезно подходить. Опять же, всё-таки испытывать современные технологии нам надо, — отмечает священник.

На многих памятниках есть интересные рисунки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На строительство такой церкви уйдет примерно 15 миллионов рублей. Строить часовню нужно сразу, за один сезон. Отец Сергий пока не рискует называть четких дат и говорит, что в этом году надеется хотя бы расчистить территорию, которая завалена деревьями.



— На будущий год — как сложится. Может, кто-то еще появится из желающих. Мы, конечно, будем проводить какие-то работы. Остатки строительного мусора как раз лежат на месте, где раньше был храм. Там еще рядом могила Шкроевой. Старожилы, бабушки и дедушки, которые благодаря Александре Ивановне получили образование, показывали на место, — отмечает отец Сергий.

Восстановители кладбища нашли кусок церкви Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Отец Сергий признается, что финансирование часовни было запланировано, но сейчас отложилось. Восстановители кладбища тоже делают всё за свой счет. Сама земля кладбища, по словам Сергея и Виталия, никому не принадлежит, и их пока не пытаются остановить. При этом Наталья Иннокентьевна переживает, что на место не едут профессиональные реставраторы.

— То, что мужчины всё поднимают, переворачивают с головы на ноги — это хорошо. Это нужно. Они молодцы, большие молодцы. Но там используют иногда цемент, и я за это переживаю. Мне кажется, это потом сложнее будет отреставрировать. Я очень болею за эту территорию, потому что кладбище уникальное. Вот привлечь бы внимание к нему, — аккуратно завершила беседу работница музея.

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