Вернула волшебный голос после аварии: как певица из российской глубинки стала звездой в США и Италии

У 28-летней оперной певицы из Башкирии Айгуль Ахметшиной уникальный голос. Им восхищаются как в родных краях, так и в Европе, и в США. Журналисты UFA1.RU рассказывают о карьере и жизни молодой и перспективной артистки.

Айгуль Ахметшина родилась и выросла в башкирском селе Киргиз-Мияки. В семье у каждого был певческий голос. Девочка слушала родственников и мечтала стать певицей. Она рассказывала журналу VOGUE о первых выступлениях. По словам Айгуль, она пела в детском саду на День матери, а в 6 лет решила пойти в музыкальную школу.

В 2011 году Айгуль поступила в Уфимское училище искусств и вышла оттуда в 2015 году профессиональной вокалисткой. Хотела поучиться в Гнесинке, но не взяли. В расстроенных чувствах певица чуть не отказалась от своего предназначения. К тому же по дороге домой Айгуль попала в серьезную автомобильную аварию, и ей защемило челюсть и плечо. Девушка чуть не лишилась голоса. Когда она пришла в себя, была готова уже выбрать другую профессию, но преподаватель по вокалу настояла на том, чтобы восстановить голос.