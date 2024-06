Вернула волшебный голос после аварии: как певица из российской глубинки стала звездой в США и Италии

В 2023 году певица дебютировала в опере «Капулетти и Монтекки» в Зальцбурге. В том же году Айгуль доверили главную роль в постановке Carmen нью-йоркской Metropolitan Opera. Партию цыганки она исполнила и нынешней весной в Королевской опере «Реал» в Мадриде, а в ноябре перевоплотится в Кармен в театре Сан-Карло в Неаполе. В Нью-Йорке заявлено 17 спектаклей, в Мадриде — 16, а в Неаполе — 8. Критик The Guardian похвалил «электролизующий» вокал Ахметшиной, а The New York Times назвал Кармен в исполнении певицы самой «впечатляющей» частью оперы.