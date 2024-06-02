Вернула волшебный голос после аварии: как певица из российской глубинки стала звездой в США и Италии

У 28-летней оперной певицы из Башкирии Айгуль Ахметшиной уникальный голос. Им восхищаются как в родных краях, так и в Европе, и в США. Журналисты UFA1.RU рассказывают о карьере и жизни молодой и перспективной артистки.
Айгуль Ахметшина родилась и выросла в башкирском селе Киргиз-Мияки. В семье у каждого был певческий голос. Девочка слушала родственников и мечтала стать певицей. Она рассказывала журналу VOGUE о первых выступлениях. По словам Айгуль, она пела в детском саду на День матери, а в 6 лет решила пойти в музыкальную школу.
В 2011 году Айгуль поступила в Уфимское училище искусств и вышла оттуда в 2015 году профессиональной вокалисткой. Хотела поучиться в Гнесинке, но не взяли. В расстроенных чувствах певица чуть не отказалась от своего предназначения. К тому же по дороге домой Айгуль попала в серьезную автомобильную аварию, и ей защемило челюсть и плечо. Девушка чуть не лишилась голоса. Когда она пришла в себя, была готова уже выбрать другую профессию, но преподаватель по вокалу настояла на том, чтобы восстановить голос.
В 2017 году получила гран-при Международного конкурса вокалистов «Бельведер» имени Ганса Габора. Затем ее пригласили на стажировку в молодежную программу Королевской оперы Ковент-Гарден. Спустя год, в 2018-м, Айгуль Ахметшина номинировалась на Международную оперную награду (International Opera Awards).
В 2023 году певица дебютировала в опере «Капулетти и Монтекки» в Зальцбурге. В том же году Айгуль доверили главную роль в постановке Carmen нью-йоркской Metropolitan Opera. Партию цыганки она исполнила и нынешней весной в Королевской опере «Реал» в Мадриде, а в ноябре перевоплотится в Кармен в театре Сан-Карло в Неаполе. В Нью-Йорке заявлено 17 спектаклей, в Мадриде — 16, а в Неаполе — 8. Критик The Guardian похвалил «электролизующий» вокал Ахметшиной, а The New York Times назвал Кармен в исполнении певицы самой «впечатляющей» частью оперы.
25 марта 2021 года, в День работника культуры, Айгуль получила звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». В этом году она записала народную песню «Соловей» с государственным оркестром Великобритании во главе с итальянским дирижером Даниэле Рустиони.
О личной жизни Ахметшина не распространяется. В социальных сетях чаще всего публикует кадры выступлений. Из этого можно сделать вывод, что девушка очень предана зрителям, и они платят ей тем же.
А теперь, зная историю Айгуль, предлагаем вам просто насладиться ее выступлением.