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Культура Вернула волшебный голос после аварии: как певица из российской глубинки стала звездой в США и Италии

Вернула волшебный голос после аварии: как певица из российской глубинки стала звездой в США и Италии

Рассказываем историю Айгуль Ахметшиной, которая влюбляет в себя мир оперы

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28-летняя оперная певица Айгуль Ахметшина

У 28-летней оперной певицы из Башкирии Айгуль Ахметшиной уникальный голос. Им восхищаются как в родных краях, так и в Европе, и в США. Журналисты UFA1.RU рассказывают о карьере и жизни молодой и перспективной артистки.

Айгуль Ахметшина родилась и выросла в башкирском селе Киргиз-Мияки. В семье у каждого был певческий голос. Девочка слушала родственников и мечтала стать певицей. Она рассказывала журналу VOGUE о первых выступлениях. По словам Айгуль, она пела в детском саду на День матери, а в 6 лет решила пойти в музыкальную школу.

Мировая звезда в детстве
Будучи малышкой, перебирала струны гитары
В башкирском разнотравье
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Мировая звезда в детстве

В 2011 году Айгуль поступила в Уфимское училище искусств и вышла оттуда в 2015 году профессиональной вокалисткой. Хотела поучиться в Гнесинке, но не взяли. В расстроенных чувствах певица чуть не отказалась от своего предназначения. К тому же по дороге домой Айгуль попала в серьезную автомобильную аварию, и ей защемило челюсть и плечо. Девушка чуть не лишилась голоса. Когда она пришла в себя, была готова уже выбрать другую профессию, но преподаватель по вокалу настояла на том, чтобы восстановить голос.

«Два главных человека в моей жизни — педагог и мама»
В Уфимском училище искусств
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«Два главных человека в моей жизни — педагог и мама»

В 2017 году получила гран-при Международного конкурса вокалистов «Бельведер» имени Ганса Габора. Затем ее пригласили на стажировку в молодежную программу Королевской оперы Ковент-Гарден. Спустя год, в 2018-м, Айгуль Ахметшина номинировалась на Международную оперную награду (International Opera Awards).

Один из важных дней Ахметшиной
В минуты счастья
Айгуль на сцене хороша
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Один из важных дней Ахметшиной

В 2023 году певица дебютировала в опере «Капулетти и Монтекки» в Зальцбурге. В том же году Айгуль доверили главную роль в постановке Carmen нью-йоркской Metropolitan Opera. Партию цыганки она исполнила и нынешней весной в Королевской опере «Реал» в Мадриде, а в ноябре перевоплотится в Кармен в театре Сан-Карло в Неаполе. В Нью-Йорке заявлено 17 спектаклей, в Мадриде — 16, а в Неаполе — 8. Критик The Guardian похвалил «электролизующий» вокал Ахметшиной, а The New York Times назвал Кармен в исполнении певицы самой «впечатляющей» частью оперы.

Одно из выступлений Ахметшиной
Усыпанная лепестками роз
Тут Айгуль в пятый раз предстала в образе Кармен
Во всех нарядах Айгуль-Кармен хороша
Айгуль в Metropolitan Opera — современная Кармен, которая живет в приграничном городе на юго-западе США
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Одно из выступлений Ахметшиной

25 марта 2021 года, в День работника культуры, Айгуль получила звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». В этом году она записала народную песню «Соловей» с государственным оркестром Великобритании во главе с итальянским дирижером Даниэле Рустиони.

О личной жизни Ахметшина не распространяется. В социальных сетях чаще всего публикует кадры выступлений. Из этого можно сделать вывод, что девушка очень предана зрителям, и они платят ей тем же.

Певица полностью отдается зрителям

А теперь, зная историю Айгуль, предлагаем вам просто насладиться ее выступлением.

Потрясающий голос

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