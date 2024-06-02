Настя Ивлеева репутацию ему не испортила. Как русский Тимоти Шаламе дошел до триумфа в Каннах и стал мировой звездой

Эйдельштейн успел стать кумиром для многих Источник: Starhit / Starhit.ru











22-летний Марк Эйдельштейн стал звездой Каннского кинофестиваля. Он сыграл одного из главных героев в «Аноре» — фильме, сорвавшем десятиминутные овации после показа. Яркого молодого человека прозвали «русским Тимоти Шаламе».

Он стремительно завоевал популярность в России и, судя по всему, решил «взять» и зарубежье. NN.RU разобрался в биографии молодой звезды — рассказываем, как Марк добился успеха.



Актер родился в Нижнем Новгороде. Мама — преподаватель сценической речи в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева — туда Марк часто сбегал из школы.

— В детстве я приходил туда на пары, видел студентов и думал: черт возьми, как они весело проживают молодость. Я решил, что хочу так же, — рассказывал актер порталу SRSLY.

Мальчик учился в детской школе искусств. Сыграть главную роль в сериале «Смычок» его позвали в том числе и благодаря тому, что владел скрипкой:

— Моя история в музыкалке началась случайно. Мама привела меня на работу, встретила Татьяну Васильевну (директора театрального училища. — Прим. ред.), и та сказала: «Боже! Какие у мальчика пальцы! Он мог бы играть на скрипке». Мама спросила, хотел бы я? Я сразу же согласился, было достаточно комплимента моим пальцам, — говорил актер в интервью.

Помимо занятий музыкой, Марк играл в школьном театре, а еще участвовал в конкурсе чтецов «Живая классика». Со школьных уроков часто сбегал в училище, где преподает мама, сидел на парах. Актерская профессия очаровала мальчика, и он решил связать с нею жизнь. В 2017-м пробовал попасть в комедийный сериал «Улица» — не удалось. Впрочем, актер об этом не жалеет.

В 16 лет крупно повезло: на конкурсе чтецов прошел региональный отбор и попал в «Артек», где познакомился с Тарасом Белоусовым из ГИТИСа. Тот посоветовал Марку скорее оканчивать школу. Тот прислушался к совету и получил диплом экстерном. И вскоре поступил в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Брусникиной и Щедрина. Молодого актера, который еще даже не окончил университет, как часто бывает, заприметили кинематографисты. При этом Эйдельштейн никого из педагогов о том, что будет совмещать учебу со съемками, не предупредил. Но преподаватели, по словам Марка, лояльно к этому относятся.

— Сейчас другое время, всё меняется, да и педагоги у нас молодые, понимающие. Но, конечно, внимательно относятся к тому, куда нас отпускают. Узнают, кто режиссер, читают сценарий, дают комментарий. В «Смычке» я снялся, никого не предупреждая. Это была авантюра.

До «Смычка» Марк снялся в музыкальном киноальманахе про подростков «Шестнадцать+». Затем сразу возник другой проект — дебютный фильм дочери Андрея Кончаловского Натальи «Первый снег».

По-настоящему большую первую роль Эйдельштейн получил в 2022 году в скандальном сериале «Монастырь». Там его партнершей по площадке стала блогер Анастасия Ивлеева, и, к счастью, репутация у актера не испортилась. А зритель запомнил Марка благодаря другой роли — скрипача Степы из сериала «Смычок», который мы упоминали выше.

Эта многосерийная лента стала по-настоящему поворотным моментом в карьере Эйдельштейна. Его игра оказалась выше всех похвал. Кинокритики отмечают, что Марк справился с ролью на ура, во многом благодаря музыкальным способностям. «Смычок» — достойный фильм и по сюжету, и по художественным приемам. Перед релизом сериал, правда, успели прозвать калькой «Во все тяжкие», но позже убедились в том, что это не так.

Сериал и раскрутил Эйдельштейна. Его, как звезду, стали рвать на части и предложили сыграть в российском фантастическом кинохите этого года «Сто лет тому вперед». Киноподругу Марка, знаменитую героиню повести Кира Булычева Алису Селезневу, сыграла Дарья Верещагина. В других главных ролях — Константин Хабенский, Александр Петров. Фильм, при бюджете в 900 миллионов рублей, собрал в прокате уже больше миллиарда и стал одним из самых дорогих фантастических проектов.

Казалось бы, это вершина карьеры, но Эйдельштейну удалось попасть на следующий уровень! Несколько дней назад он появился на Каннском фестивале на премьере фильма «Анора» Шона Бейкера. По сюжету сын российского олигарха влюбляется в работницу секс-индустрии — на этом и строится вся комедия.

Эйдельштейн сыграл главного героя, и придирчивой публике Каннского кинофестиваля невероятно понравилась его работа: 10-минутная овация — редкое явление там. Кроме Марка в «Аноре» можно увидеть и других русских актеров: Алексея Серебрякова, Юру Борисова, Дарью Екамасову.