«Жестко он его»: легковой автомобиль влетел под грузовик на Бердском шоссе — видео последствий ДТП

Легковой автомобиль протаранил кузов небольшого грузовика Источник: Читатель НГС Доктор Ди











В Новосибирске утром 3 июня в районе поселка Геологов на Бердском шоссе произошло ДТП.Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.



— В районе Геологов жестко он его прям, — сообщил читатель НГС под псевдонимом Доктор Ди.



Судя по видео, ДТП произошло в направлении города Бердска. Легковой автомобиль протаранил кузов грузовика сзади и впечатался в него. О пострадавших в аварии пока ничего неизвестно.

Авария произошла в районе поселка Геологов Источник: читатель НГС Доктор Ди

Также читатель отметил, что утро понедельника началось для него с глухой пробки на Бердском шоссе в направлении Новосибирска.



— Пробка в сторону города раньше, чем даже Иня, началась. Просто на два часа застряли из-за светофора на храме, — отметил новосибирец.

Пробка фактически растянулась до Октябрьского моста Источник: Яндекс.Карты











По информации сервиса «Яндекс.Карты», пробка на Бердском шоссе начинается в районе улицы 3-й Механической, и заканчивается уже на Большевистской в районе Октябрьского моста. По данным сервиса, в городе на 8:30 утра пробки оцениваются в 5 баллов.



Ранее НГС писал о том, что жесткое ДТП произошло на Красном проспекте. Там водитель на скорости снес ограждение. Из-за аварии образовалась пробка.

