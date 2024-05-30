Автомобиль снес ограждение у перехода на Красном проспекте — на месте аварии затруднено движение

Вечером 30 мая в центре Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», автомобиль врезался в ограждение на Красном проспекте.
Инцидент случился вблизи перехода «Под часовней» и бизнес-центра «Панорама» по улице Красный проспект, 17. Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях.
—На Красном проспекте, 17, мужчина за рулём седана Toyota Chaser снес ограждение, — сказано в сообщении.
Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке аварии затруднено движение. В «желтый» окрасилась дорога на Красном проспекте, пробка зафиксирована на Октябрьской магистрали.
— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
Накануне в Искитиме водитель Toyota въехал в машину и забор дома. Он скрылся с места аварии.