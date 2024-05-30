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Происшествия Автомобиль снес ограждение у перехода на Красном проспекте — на месте аварии затруднено движение

Автомобиль снес ограждение у перехода на Красном проспекте — на месте аварии затруднено движение

Снимками с места ДТП поделились очевидцы

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Инцидент случился вблизи бизнес-центра «Панорама»

Вечером 30 мая в центре Новосибирска произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», автомобиль врезался в ограждение на Красном проспекте.

Инцидент случился вблизи перехода «Под часовней» и бизнес-центра «Панорама» по улице Красный проспект, 17. Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях.

—На Красном проспекте, 17, мужчина за рулём седана Toyota Chaser снес ограждение, — сказано в сообщении.

Данные о дорожно-транспортном происшествии также появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке аварии затруднено движение. В «желтый» окрасилась дорога на Красном проспекте, пробка зафиксирована на Октябрьской магистрали.

На месте ДТП затруднено движение

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Накануне в Искитиме водитель Toyota въехал в машину и забор дома. Он скрылся с места аварии.

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Красный проспект Авария ДТП Новосибирск
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