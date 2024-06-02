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Происшествия В Красноярском крае подростки угнали отцовскую машину и разбились насмерть: новости за 2 июня

В Красноярском крае подростки угнали отцовскую машину и разбились насмерть: новости за 2 июня

Главные события уходящего дня

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Школьники катались на «Волге» впятером, двое погибли в ДТП

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 июня.

При взрыве в Белгородской области погиб чиновник

В Белгородской области погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Это произошло из-за детонации боеприпаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Еще несколько чиновников получили незначительные ранения.

— Медицинская помощь оказана. Сейчас все находятся на своих рабочих местах, — сообщил губернатор.

Также обстрелу подвергся город Шебекино. В результате атаки шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Из них пятеро находились в двух автобусах, шестой — на улице. Всех пострадавших госпитализировали.

В Красноярском крае школьники угнали отцовскую «Волгу» и разбились насмерть

В Эвенкийском районе Красноярского края двое подростков погибли в ДТП на отцовской машине. Всего в транспорте находились пятеро несовершеннолетних, сообщили в региональной прокуратуре.

Трагическая авария произошла накануне вечером в селе Байкит.

— За рулем автомобиля ГАЗ-3110 находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет. Машина принадлежит отцу водителя, — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

13-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, погиб на месте. 14-летнего водителя госпитализировали, но спасти его не удалось. Еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии. Пятый мальчик не пострадал.

Отмечается, что водитель состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ведомство намерено проверить, в каких семьях и условиях воспитывались остальные подростки.

В Коми загорелся НПЗ «Лукойла», есть погибшие

В Республике Коми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем «Лукойлу». Загорелся один из резервуаров, сообщили в местной администрации.

Пожар случился в резервуарном парке завода, в резервуаре РВС-10000, который располагается в четырех километрах от города

На происшествие выезжали 74 спасателя и 22 единицы техники. Пострадали три сотрудника завода, сообщили в МЧС Республики Коми.

— Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии, — передали в Ростехнадзоре.

Глава Республики Владимир Уйба сообщил, что ЧП не связано с атакой ВСУ.

— Хочу сразу успокоить жителей Ухты и Коми — пожар не связан с атаками вражеских беспилотных аппаратов. По предварительным данным причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности. Ситуацию держу на контроле, — передал Владимир Уйба.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В самолете, летевшем из Москвы в Турцию, от жары умерла кошка

На борту самолета авиакомпании Utair умерла кошка. Рейс UT783 следовал из аэропорта Внуково в Анталью. В салоне находилась московская семья с ребенком и кошкой Марусей. По словам пассажиров, в самолете было жарко, кошка во время полета находилась под сиденьем.

— Перелет кошки был полностью оформлен, справки все есть, всё по регламенту. Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно вглубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей и так душно, но в итоге послушались стюардессу, — поделилась хозяйка Маруси с каналом «Осторожно, Москва».

— Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем, от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы ее спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировали, им было всё равно. Из-за жары в салоне и у ребенка повысилась температура, — рассказала хозяйка.

После перелета кошку забрали работники аэропорта. Отмечается, что семья обратилась с жалобой в Utair.

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