Перед всмятку: седан и кроссовер столкнулись в Пашино — один из водителей пострадал

Машины получили серьезные повреждения кузовов Источник: act54 / Vk.com











В Новосибирске в микрорайоне Пашино поздним вечером 2 июня произошло ДТП с участием кроссовера и седана. Автомобили в результате аварии получили серьезные повреждения.

Подробности рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». Машины столкнулись неподалеку от остановки общественного транспорта «Ателье № 18». Toyota Camry и кроссовер Haval Jolion получили серьезные повреждения передних частей кузовов.



По словам очевидца, один из водителей в момент аварии был в нетрезвом состоянии. Также свидетели ДТП сообщили, что никто из участников аварии серьезных травм не получил. НГС в ГИБДД по городу Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что один из водителей-участников аварии действительно находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В ГУ МВД России по Новосибирской области НГС рассказали, что ДТП произошло 2 июня в 22:45. Водитель 1996 года рождения за рулем «Тойоты» ехал по Магистральной улице со стороны Знаменской улицы. Возле дома № 12 по улице Магистральной он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хавал», за рулем которого был мужчина 1981 года рождения.



— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хавал», его доставили в больницу. Характер травм водителя уточняют. Водитель «Тойоты-Камри» был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), — отметили в полиции.



Ранее НГС писал о том, что легковой автомобиль влетел под грузовик на Бердском шоссе. Авария произошла рано утром.

