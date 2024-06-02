Малыш спит на ходу: пингвиненок из Новосибирского зоопарка показал, как умеет плавать — видео

На видео пингвиненок показывает гостям зоопарка чему он уже успел научиться. Детеныш с любопытством подплывает поближе к посетителям и прижимается к стенке.

Пингвины появились в Новосибирске в 2016 году. Группу из семи животных привезли из Московского зоопарка. В теплое время года на них можно посмотреть с улицы, а в холодное — в закрытом павильоне. Анна Новикова написала, что пополнение в семье пингвином произошло в январе этого года. Детеныша смогли заметить в апреле, когда он сидел далеко в клетке.

