Малыш спит на ходу: пингвиненок из Новосибирского зоопарка показал, как умеет плавать — видео

Пингвененок Гумбольдта показал посетителям Новосибирского зоопарка, как он умеет плавать. Малыш родился недавно и буквально засыпает на ходу. Детеныша сняла Анна Новикова.
На видео пингвиненок показывает гостям зоопарка чему он уже успел научиться. Детеныш с любопытством подплывает поближе к посетителям и прижимается к стенке.
Пингвины появились в Новосибирске в 2016 году. Группу из семи животных привезли из Московского зоопарка. В теплое время года на них можно посмотреть с улицы, а в холодное — в закрытом павильоне. Анна Новикова написала, что пополнение в семье пингвином произошло в январе этого года. Детеныша смогли заметить в апреле, когда он сидел далеко в клетке.
Ранее НГС снял подробное видео о семье пингвинов, животные всегда держатся вместе.
Недавно в зоопарке произошло и другое пополнение, у манулов родились детеныши. Они уже смело выходят к гостям, посмотрите наш милый фоторепортаж.
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