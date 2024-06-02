Животные Пушистая банда: как растут крошечные манулята в Новосибирском зоопарке — самый милый фоторепортаж
Пушистая банда: как растут крошечные манулята в Новосибирском зоопарке — самый милый фоторепортаж
Детеныши пока предпочитают держаться группой, но уже изучают вольер
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В Новосибирском зоопарке манулята еще совсем маленькие, но уже делают свои первые шаги в большой мир. Они становятся смелее. Лазают по деревьям и стараются поспевать за мамой. Часть детенышей уже научилась запрыгивать на высоту, так что у их мамы становится всё меньше места, где она может отдохнуть.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в Новосибирском зоопарке и снял, как растут манулята. Смотрим на их пока немногочисленные проделки и на то, как мама-кошка внимательно о них заботится.