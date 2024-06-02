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Животные Пушистая банда: как растут крошечные манулята в Новосибирском зоопарке — самый милый фоторепортаж

Пушистая банда: как растут крошечные манулята в Новосибирском зоопарке — самый милый фоторепортаж

Детеныши пока предпочитают держаться группой, но уже изучают вольер

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Самочка манула и ее произведения кошачьего искусства

В Новосибирском зоопарке манулята еще совсем маленькие, но уже делают свои первые шаги в большой мир. Они становятся смелее. Лазают по деревьям и стараются поспевать за мамой. Часть детенышей уже научилась запрыгивать на высоту, так что у их мамы становится всё меньше места, где она может отдохнуть.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в Новосибирском зоопарке и снял, как растут манулята. Смотрим на их пока немногочисленные проделки и на то, как мама-кошка внимательно о них заботится.

Пока самка может укрыться от детей на крыше домика
Перед выходом детенышей она проверяет обстановку
В том числе качество земли
Самый смелый мануленок готов к выходу
Но самка замечает гостей
Она пытается не дать манулятам выйти
Любопытство детенышей всегда побеждает осторожность
Манулятам чуть больше месяца, поэтому они совсем крошечные
В этом году детеныши появились сразу и двух кошек-манулов
У одной из них родились пять котят, а второй сразу семь
Манулята тоже не особо рады гостям
Обучение уходу за коготочками уже началось
При громких звуках детеныши бегут прятаться
Прогулки с мамой стали уже намного дольше
Посидеть спокойно на краю вольера уже не получится
На такую высоту манулята уже научились прыгать
Манулята активно играют с мамой
И, конечно, веселятся вместе
А когда ты уже уйдешь, человек с камерой?

В Новосибирском зоопарке особое внимание посетителей привлекает гигантский муравьед. Смотрите на видео на поведение этих прекрасных животных!

Детеныши в этом году появились и у камышовых котов.

Пингвины Гумбольдта продемонстрировали посетителям, как умеют хорошо плавать и дружно жить. Сейчас в семье пополнение — родился пингвиненок.

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