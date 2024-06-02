Пушистая банда: как растут крошечные манулята в Новосибирском зоопарке — самый милый фоторепортаж

В Новосибирском зоопарке манулята еще совсем маленькие, но уже делают свои первые шаги в большой мир. Они становятся смелее. Лазают по деревьям и стараются поспевать за мамой. Часть детенышей уже научилась запрыгивать на высоту, так что у их мамы становится всё меньше места, где она может отдохнуть.

