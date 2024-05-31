С таким гулял Дали: как в зоопарке живут гигантские муравьеды — видео, как они купаются и носят детеныша на спине

В Новосибирском зоопарке особое внимание посетителей привлекает гигантский муравьед. Достаточно редкое для содержания в неволе животное, ведь в сутки оно может съесть около 30 тысяч муравьев и термитов!
Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя. И в 2022 году они стали родителями.
Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110–130 см. У муравьедов нет зубов, а язык достигает в длину 60 см.
Смотрите на видео выше на поведение этих прекрасных животных! Кстати, именно гигантского муравьеда на поводке выгуливал художник Сальвадор Дали в Париже в 1969 году.
В этом году детеныши появились у двух самок манулов в Новосибирском зоопарке. У одной родилось пять котят, у второй — семь.
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