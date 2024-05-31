С таким гулял Дали: как в зоопарке живут гигантские муравьеды — видео, как они купаются и носят детеныша на спине

Длина тела гигантского муравьеда составляет 110–130 сантиметров Источник: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

В Новосибирском зоопарке особое внимание посетителей привлекает гигантский муравьед. Достаточно редкое для содержания в неволе животное, ведь в сутки оно может съесть около 30 тысяч муравьев и термитов!

Пара муравьедов появилась в Новосибирском зоопарке в 2020 году. Их привезли из Нюкёбинг-Морс (Дания) в рамках Европейской программы сохранения вида. Их зовут Калле и Майя. И в 2022 году они стали родителями.



Гигантский муравьед — самое крупное животное в отряде неполнозубых, длина его тела составляет 110–130 см. У муравьедов нет зубов, а язык достигает в длину 60 см.



Смотрите на видео выше на поведение этих прекрасных животных! Кстати, именно гигантского муравьеда на поводке выгуливал художник Сальвадор Дали в Париже в 1969 году.