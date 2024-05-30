НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 753мм 62%
Подробнее
6 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

СРОЧНО

Шесть бараков снесут в Академгородке по КРТ

Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
Такие дома строят в городе
Кто живет в усадьбе
Что с выпускными
Страдающая Затулинка
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Животные Смелые пушистые комочки: часть манулят в Новосибирском зоопарке начала изучать вольер, но их мама тревожится — забавное видео

Смелые пушистые комочки: часть манулят в Новосибирском зоопарке начала изучать вольер, но их мама тревожится — забавное видео

Самка таскает детенышей за шкирку из домика в домик

869
1 комментарий
Манулята очень любопытные!

Манулята в Новосибирском зоопарке становятся с каждым днем всё смелее, и часть котят уже начала изучать вольер. Самые смелые пушистики ходят не только вокруг домиков, но и отбегают к деревьям.

Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На нём самку тревожит активность манулят. Она таскает их за шкирку из домика в домик. При этом непоседы не готовы сдаваться и всё смелее перемещаются по вольеру.

Любуемся пушистиками. У них пока светлые глазки и очень неуклюжий вид!

В этом году детеныши появились у двух самок манулов. У одной родилось пять котят, у второй — семь.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирский зоопарк Зоопарк Манулята Манул
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  42

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Алексей,  46

Ксения,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление