Смелые пушистые комочки: часть манулят в Новосибирском зоопарке начала изучать вольер, но их мама тревожится — забавное видео

Манулята очень любопытные! Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











Манулята в Новосибирском зоопарке становятся с каждым днем всё смелее, и часть котят уже начала изучать вольер. Самые смелые пушистики ходят не только вокруг домиков, но и отбегают к деревьям.

Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На нём самку тревожит активность манулят. Она таскает их за шкирку из домика в домик. При этом непоседы не готовы сдаваться и всё смелее перемещаются по вольеру.

Любуемся пушистиками. У них пока светлые глазки и очень неуклюжий вид!

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В этом году детеныши появились у двух самок манулов. У одной родилось пять котят, у второй — семь.