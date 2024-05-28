Детеныши родились у камышовых котов в Новосибирском зоопарке — видео с неуклюжими пушистиками

Котята очень осторожны Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке этой весной пополнение случилось и в семье камышовых котов. Забавное видео с детенышами снял постоянный гость Сергей Ильтяков.

На видео попали три котенка. Два из них очень осторожны и пугливы, а третий, хоть и немного неуклюжий, но более смелый. Он вышел из домика и пошел искать маму.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Камышовый кот содержится в Новосибирском зоопарке с 1972 года. У пары регулярно рождаются котята. Ранее из Франции был получен самец черного окраса. Котята родились тоже темненькие.

В Новосибирском зоопарке две самки манула этой весной стали мамами. Ранее было известно, что котята появились у Лоло — их сняли на видео. В учреждении уточнили, что у одной самки пять котят, у второй семь.