«Наша история закончилась»: Бузова сделала признание Даве на шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова сделала громкое признание Даве (Давиду Манукяну) о том, что больше не испытывает к нему чувств. На шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ близятся финальные серии.

В очередном выпуске телевизионного шоу три команды прошли усложненные испытания, по итогам которых стало известно, кто из участников пройдет в финал, а кто покинет проект, остановившись в шаге от победы.

Командам было необходимо собрать китайскую картину по типу известной игры «Пятнашки». Команда «Оранжевых», в которой Дава играем месте с родным младшим братом Арманом, пришла к точке сбора последними.

— Я несколько недель думала о том, что ты сказал. Подсознательно боялась нашей встречи и много раз прогоняла это в своей голове. Давид, сейчас я поняла. Больше я ничего к тебе не чувствую. Наша история на этом точно закончена. Добро пожаловать в финал, — сказала Ольга Бузова в очередном выпуске телевизионного шоу.

В откровениях уроженец Новосибирска похвастался достижениями за три года. Ключевым из них стало то, что Манукян научился готовить.

Однако Бузова и Манукян все же поцеловались спустя три года после расставания.

В полуфинале шоу «Сокровища императора» остались три пары: Женя Ершов с мамой Еленой Путылиной, Мария Миногарова с Паруром Арутюновичем и Давид Манукян с братом Арманом Давтяном. Все три команды прошли в финал.

Ольга Бузова и Дава часто упоминают свои отношения на этом шоу. В предыдущий раз Ольга Бузова упрекнула Даву в том, что он до сих пор перед ней и не извинился.

