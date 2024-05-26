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Развлечения «Просить прощения испугался?»: Бузова упрекнула Даву в трусости на шоу «Сокровища императора»

«Просить прощения испугался?»: Бузова упрекнула Даву в трусости на шоу «Сокровища императора»

Она обвинила блогера, что при расставании они так и не выяснили отношения

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Бузова и Дава расстались в январе 2021 года

Ольга Бузова упрекнула Даву (Давида Манукяна) в том, что он до сих пор перед ней и не извинился. Сейчас на шоу «Сокровища императора» осталось четыре пары, и уже близится финал. В этой ситуации Бузова решила попытаться выбить из колеи Манукяна.

— Знаешь, чего я всё это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за всё то, что было сделано, и мы с тобой оба прекрасно понимаем и знаем, — обратилась Ольга к бывшему.

Услышав ее слова, Дава попытался рассказать о своих чувствах к ней.

— Оля, ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь? Ты думаешь, что мне нечего тебе сказать? Конечно, я хочу поговорить. Я хотел поговорить без камер, — указал Дава.

Однако ведущая реалити продолжила провоцировать бывшего парня.

— Я ждала всё это время просто: «Прости, Оль!» Испугался? Сколько слов было сказано, сколько поступков сделано, была очень большая травля меня, во главе которой стоял ты, — заявила Бузова.

Однако публичных извинений певица так и не дождалась. Дава пообещал, что они поговорят наедине и без камер.

Ранее Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» попросила своего экс-возлюбленного блогера Даву показать руку, чтобы проверить парное тату. В итоге на программе между Ольга и Давидом произошел напряженный разговор.

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Ольга Бузова DAVA Новосибирск
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