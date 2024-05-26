«Просить прощения испугался?»: Бузова упрекнула Даву в трусости на шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова упрекнула Даву (Давида Манукяна) в том, что он до сих пор перед ней и не извинился. Сейчас на шоу «Сокровища императора» осталось четыре пары, и уже близится финал. В этой ситуации Бузова решила попытаться выбить из колеи Манукяна.
— Знаешь, чего я всё это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за всё то, что было сделано, и мы с тобой оба прекрасно понимаем и знаем, — обратилась Ольга к бывшему.
Услышав ее слова, Дава попытался рассказать о своих чувствах к ней.
— Оля, ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь? Ты думаешь, что мне нечего тебе сказать? Конечно, я хочу поговорить. Я хотел поговорить без камер, — указал Дава.
Однако ведущая реалити продолжила провоцировать бывшего парня.
— Я ждала всё это время просто: «Прости, Оль!» Испугался? Сколько слов было сказано, сколько поступков сделано, была очень большая травля меня, во главе которой стоял ты, — заявила Бузова.
Однако публичных извинений певица так и не дождалась. Дава пообещал, что они поговорят наедине и без камер.
Ранее Ольга Бузова на шоу «Сокровища императора» попросила своего экс-возлюбленного блогера Даву показать руку, чтобы проверить парное тату. В итоге на программе между Ольга и Давидом произошел напряженный разговор.