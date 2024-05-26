«Просить прощения испугался?»: Бузова упрекнула Даву в трусости на шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова упрекнула Даву (Давида Манукяна) в том, что он до сих пор перед ней и не извинился. Сейчас на шоу «Сокровища императора» осталось четыре пары, и уже близится финал. В этой ситуации Бузова решила попытаться выбить из колеи Манукяна.

— Знаешь, чего я всё это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за всё то, что было сделано, и мы с тобой оба прекрасно понимаем и знаем, — обратилась Ольга к бывшему.

