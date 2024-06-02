Два мальчика погибли, еще двое — в больнице: подростки на машине отца улетели в кювет в Красноярском крае

Два подростка погибли в аварии в Красноярском крае, еще двое оказались в больнице. Ребенок уехал на отцовском автомобили и не справился с управлением, предают наши коллеги из NGS24.RU.
Трагедия произошла вечером, 1 июня, в селе Байкит Красноярского края. 14-летний подросток за рулем отцовского автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Машина перевернулась. На месте ДТП погиб пассажир, который сидел на переднем сиденье, — 13-летний подросток и сам водитель.
В машине были еще два подростка 13 и 14 лет, их госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелых травм перевезли учреждение Красноярска. Пятый ребенок не пострадал.
Подросток-водитель ранее состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Прокуратура проверит, в каких семьях и условиях воспитывались дети, был ли за ними надлежащий уход и воспитание.
Сотрудники местной полиции также продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Также 1 июня, но в Новосибирской области, водитель ВАЗа сбил двух дорожных рабочих. Один из них погиб на месте.