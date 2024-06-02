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Два подростка погибли в аварии на машине отца

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Происшествия Два мальчика погибли, еще двое — в больнице: подростки на машине отца улетели в кювет в Красноярском крае

Два мальчика погибли, еще двое — в больнице: подростки на машине отца улетели в кювет в Красноярском крае

Смертельное ДТП произошло 1 июня

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В машине находилось пять детей, только один подросток не пострадал

Два подростка погибли в аварии в Красноярском крае, еще двое оказались в больнице. Ребенок уехал на отцовском автомобили и не справился с управлением, предают наши коллеги из NGS24.RU.

Трагедия произошла вечером, 1 июня, в селе Байкит Красноярского края. 14-летний подросток за рулем отцовского автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Машина перевернулась. На месте ДТП погиб пассажир, который сидел на переднем сиденье, — 13-летний подросток и сам водитель.

В машине были еще два подростка 13 и 14 лет, их госпитализировали в местную больницу, но из-за тяжелых травм перевезли учреждение Красноярска. Пятый ребенок не пострадал.

Несовершеннолетний водитель взял машину у отца

Подросток-водитель ранее состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Прокуратура проверит, в каких семьях и условиях воспитывались дети, был ли за ними надлежащий уход и воспитание.

Сотрудники местной полиции также продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Также 1 июня, но в Новосибирской области, водитель ВАЗа сбил двух дорожных рабочих. Один из них погиб на месте.

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