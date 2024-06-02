Встречается у каждого третьего: чем опасна неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы

Эта болезнь встречается и у детей, и взрослых Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Не так страшен жир на ягодицах и бедрах, как жир, который откладывается на внутренних органах. И очень часто от ожирения страдает поджелудочная железа, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».



В 2015 году в медицинском журнале BMC Gastroenterology опубликовали результаты исследования, в котором участвовали 1054 человека. Обследовав добровольцев, ученые выяснили, что у 35% участников есть неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы (НАЖБПЖ), или стеатоз поджелудочной железы.



— В связи с относительно новым понятием НАЖБПЖ точно оценить эпидемиологические данные затруднительно. Сведения о ее распространенности в различных исследованиях варьируются от 12,9 до 41% среди взрослого населения, — говорят эксперты РМАНПО.



Среди детей это тоже нередкий диагноз. По данным исследований американских педиатров, стеатоз поджелудочной железы есть у каждого пятого ребенка с ожирением и у 8% детей без ожирения.

Между тем эту болезнь поджелудочной железы считают одной из основных причин роста числа больных сахарным диабетом. Так как именно в поджелудочной железе вырабатывается инсулин — гормон, благодаря которому глюкоза из крови усваивается клетками органов и тканей.



Жир, проникая в поджелудочную железу, постепенно замещает клетки органа. Появляются жировые прослойки. При УЗИ контуры такой поджелудочной железы становятся нечеткими, бугристыми. Орган перестает нормально работать, постепенно превращаясь в кусочек жира.



Согласно данным Китайского университета Гонконга, содержание жира в поджелудочной железе у мужчин выше, чем у женщин. При этом у мужчин ожирение этого органа выявляют чаще всего в 40–49 лет, а у женщин — после наступления менопаузы.



Помимо сахарного диабета, ожирение поджелудочной железы может привести к панкреатиту. Так, согласно одному из российских исследований, 81% пациентов с хроническим воспалением поджелудочной железы имели НАЖБПЖ.



Другое страшное последствие ожирения — рак поджелудочной железы. По данным Минздрава, заболеваемость и смертность от рака поджелудочной железы за последние годы выросла.



— Средний возраст заболевших мужчин — 65 лет, женщин — 70 лет. Прирост показателей заболеваемости раком поджелудочной железы среди мужчин за предшествующие 10 лет составил 11,45%, среди женщин — 22,3%, — говорится в клинических рекомендациях Минздрава.



В структуре смертности от онкологических заболеваний в России в 2018 году рак поджелудочной железы составил 6,3%, что соответствует пятому месту — после рака легкого, желудка, ободочной кишки и молочной железы. Средний возраст умерших от рака поджелудочной железы мужчин — 65,5 года, женщин — 71,5 года. Прирост показателей смертности от рака поджелудочной железы среди мужчин за предшествующие 10 лет составил 2,58%, среди женщин — 5,64%.

Другие последствия ожирения поджелудочной железы еще предстоит выяснить, равно как и узнать точные причины патологии.



— К факторам риска НАЖБПЖ относят общее и висцеральное ожирение, наличие ожирения у матери, а также высокожировую диету. Кроме того, фактором риска можно считать ожирение печени, — говорят эксперты РМАНПО.



Правила питания от гастроэнтеролога

Ранее врач с 30-летним стажем рассказала о том, как питаться, чтобы быть здоровым и не толстеть.

Не пропускать приемы пищи

— Если человек хочет быть здоров и успешен, у него обязательно должны быть завтрак, обед и ужин. Причем питаться нужно в одно и то же время, — говорит гастроэнтеролог городской больницы имени Н. А. Семашко (Санкт-Петербург) Елена Шевченко.



Ужин должен заканчиваться за 4 часа до сна

— И это не значит, что вы сели за стол в шесть вечера, а в десять легли спать, — говорит наш эксперт. — Нет, если вы укладываетесь в 22, то в 18 часов должны уже встать из-за стола.

Жевать не менее 15 раз

Есть нужно долго. Но ориентируйтесь не на часы, а на то, как тщательно вы пережевываете пищу.



— Каждый кусочек разжевывайте не менее 15 раз. Жидкую пищу, супы и даже чай, кофе сразу не глотайте — подержите во рту, почувствуйте вкус. Углеводы начинают расщепляться уже на этом этапе — под действием ферментов слюны, — советует врач. — Есть выражение древних: «Твердую пищу надо пить, жидкую — жевать». Это означает, что твердую пищу нужно разжевать до такой степени, чтобы ее можно было проглотить, как хороший кисель.