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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак «Да уберите вы свои корыта!»: доктор, продажница и продавец холодильников — кто из-за руля не видит тротуары и пешеходов

«Да уберите вы свои корыта!»: доктор, продажница и продавец холодильников — кто из-за руля не видит тротуары и пешеходов

Очередная подборка автохамов Новосибирска за минувшую неделю

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Новосибирцам пришлось скакать по лужам из-за автохамов

Есть предубеждение, что парковать машины в центре города на тротуарах могут себе позволить исключительно влиятельные и богатые люди. Да, таких немало, но автохамство не имеет социальных признаков. Среди нарушителей немало представителей самых обычных профессий. Сегодня как раз о них.

Когда внезапно захотел припарковаться

BMW X6 сегодня роскошью не назовешь, но это дорогой немецкий кроссовер, который многим не по карману. Автор фото не уточнил, где сделан снимок, но поступок водителя обсуждения не требует. Бордюр, зеленая зона? Не слышал.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнюю Алёну Владимировну А. В соцсетях она позиционирует себя, как врач-эндокринолог в одной из крупных новосибирских клиник. Откуда у неё деньги на такую машину, спросите вы? Возможно, ответ лежит в предпринимательской деятельности доктора: несколько лет назад под её именем работало ИП, которое занималось грузоперевозками. Сегодня ИП ликвидировано.

Перегородил тротуар

Toyota Camry появилась на тротуаре вблизи перекрёстка улиц Ленина и Советской. Автор фото подчеркнул, что машина перекрыла проход по пешеходной дорожке, и из-за неё людям пришлось прыгать по лужам.

— Да уберите вы свои корыта! — эмоционально обратился читатель НГС ко всем автохамам сразу.

Машина зарегистрирована на 41-летнюю Екатерину Вальерьевну П. У женщины есть солидный опыт в бизнесе: она управляла магазином по продаже обуви как директор, сама занималась торговлей. Сегодня Екатерина позиционирует себя как успешный тренер по продажам.

— Знаю, как продать абсолютно всё: от beauty-услуг до пуховика, — хвастается она у себя в соцсетях.

ПДД ещё изучите, Екатерина Валерьевна.

И снова парковка на тротуаре

Так решил проблему поиска места для парковки водитель Mitsubishi: крутанул руль и перекрыл пешеходную зону, заставив людей выходить на проезжую часть. Нагло, по-хамски, эгоистично.

Автомобиль зарегистрирован на 35-летнего Вячеслава Владимировича К. У себя в соцсетях он отмечает, что работает в компании по продаже холодильного оборудования. А ещё Вячеслав очень любит розыгрыши призов и нередко в них участвует. Похоже, верит в удачу, как и в то, что его обойдет стороной штраф ГИБДД и эвакуатор.

Место для посадки пассажиров — лучше не придумаешь

Водитель огромного джипа Nissan проехал по пешеходному переходу и без зазрения совести зарулил на тротуар. Наглое поведение автолюбителя читатель НГС зафиксировал на перекрестке улиц Сибирской и Вокзальной Магистрали.

Автомобиль давно ездит без страховки. Судя данным в открытых источниках, последний владелец внедорожника — 46-летний Талех А. Имя — древнеперсидское, род занятий не известен, поведение — вызывающее.

Красный проспект. Почему бы нет?

Наконец, Красный проспект. Центр города. Водитель Toyota Probox знатно промахнулся или напрочь обнаглел. Сдаётся, не это планировали городские власти, когда убирали парковки с главной магистрали Новосибирска.

Владельца универсала установить не удалось.

Раздражают нарушители парковки? Присылайте фото и комментарии в редакцию НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Ранее Land Cruiser с блатным номером блокировал разгрузку почты в центре Новосибирска. Мы выяснили, кто его хозяин.

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Автохамство Автохамы Автохамка Нарушение правил парковки Стоп-Хам Новосибирск
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