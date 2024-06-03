День летнего солнцестояния — 2024: приметы, традиции, что можно и нельзя делать

Оказывается, у самого длинного дня в году есть свои правила Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











День летнего солнцестояния — самый длинный в году при самой короткой ночи. С этой датой связано множество обычаев и суеверий, пришедших к нам из древности. И всё это не только в русской культуре.



Что такое день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — ежегодное событие, связанное с положением солнца относительно земного экватора. С этого момента начинается астрономическое лето, которое будет длиться до осеннего равноденствия. В 2024 году, в связи с високосным годом, он выпадает на 20 июня.



Если рассматривать событие с астрономической точки зрения, то северное полушарие Земли будет максимально наклонено к Солнцу. Такое положение даст эффект максимальной продолжительности дня. Для московской широты составит приблизительно 17,5 часа и в ближайшие 2–3 суток будет почти неизменной.



Визуально будет складываться впечатление, что Солнце не клонится к закату, а остается на месте, откуда и произошло такое название для этой даты — солнцестояние. С этого момента световой день будет неуклонно убывать, вплоть до наступления зимнего солнцестояния.



Какой праздник в день летнего солнцестояния

Во многих культурах этот день был и остается праздником, народным или религиозным. Дату отмечали китайцы, германцы, кельты, греки, римляне и даже коренные американцы. В славянской культуре всё это также нашло свое отражение.



В дохристианские времена на эту дату выпадал такой праздник, как Иван Купала. Сейчас, в связи с переходом на григорианский календарь, его перенесли. Но многие традиции сохраняются и по сей день.



Ярким примером сохранности древних традиций можно назвать якутов и эвенов. Именно на день летнего солнцестояния приходится празднование Нового года. Эти народы всегда с радостью отмечают наступление теплого периода.



Какие приметы и поверья связаны с этой датой

Все приметы, связанные с днем летнего солнцестояния, восходят к языческому периоду русской культуры. Считалось, что с самого рассвета происходят чудеса, растения приобретают особые свойства, но есть и опасности из-за влияния потусторонних сил.



Издревле считалось, что в день летнего солнцестояния нельзя быть эгоистом, конфликтовать и спорить. Плохие мысли в голове могли накликать беду, а черная одежда и закрытые шторами окна не давали солнцу принести счастье и обновить жизнь.



Из распространенных примет и поверий по сей день сохранились такие:



Если небо весь день ясное, то урожай будет богатым, и наоборот. Голуби, купающиеся в лужах, показывают, что ближайшие дни будут жаркими. Звездное небо в ночи говорит, что урожай грибов осенью будет богатым. Беспокойные птицы указывают на скорую грозу. Если парень облил девушку водой, то скоро они вступят в брак.