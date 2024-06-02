«Слышали, как катера взрывались»: в Подмосковье полыхает уникальный рыбацкий поселок — видео охваченного огнем причала

По словам очевидцев, пожар начался в 11:30. Его до сих пор тушат.

— Мы с мужем подъехали, к нам навстречу шел мальчик, сказал, что туда опасно подходить. Мы слышали, там катера взрывались. Сейчас дыма стало заметно меньше, — рассказала местная жительница Ольга.