«Слышали, как катера взрывались»: в Подмосковье полыхает уникальный рыбацкий поселок — видео охваченного огнем причала

В районе города Дубна Московской области днем 2 июня загорелся лодочный поселок БАМ. Сейчас на месте работают экстренные службы, передает сайт MSK1.RU. Площадь пожара устанавливается.
На видео, которым делятся в соцсетях очевидцы, показано, что лодочная станция буквально полыхает.
По словам очевидцев, пожар начался в 11:30. Его до сих пор тушат.
— Мы с мужем подъехали, к нам навстречу шел мальчик, сказал, что туда опасно подходить. Мы слышали, там катера взрывались. Сейчас дыма стало заметно меньше, — рассказала местная жительница Ольга.
Рыбацкий кооператив БАМ расположен на территории Иваньковского водохранилища. Это уникальный объект, созданный больше полувека назад. Рыбаки построили на воде деревянные сараи на сваях, чтобы хранить там лодки, рыболовные снасти. В итоге стали в них жить в теплое время года.
— Потушить сложно, ветер дует в сторону оставшихся построек, — рассказал очевидец с места Сергей Буинцев. — Сгорело около 20 лодочных гаражей. Около 80 метров постройки. Работают 3 пожарных расчета. Воду качают из водохранилища по длинному рукаву.
О пострадавших ничего не известно.