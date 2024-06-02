НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 750мм 29%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Бастрыкин ждет доклад об угрозах дочери бойца СВО

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Новосибирский Фантомас
Лето с пользой
Старинное кладбище в Куйбышеве
Необычные дома Новосибирска
Подборка автохамов
Как не пропустить отпуск
Сибирячка — о жизни в Испании
НГС в Telegram
Происшествия «Слышали, как катера взрывались»: в Подмосковье полыхает уникальный рыбацкий поселок — видео охваченного огнем причала

«Слышали, как катера взрывались»: в Подмосковье полыхает уникальный рыбацкий поселок — видео охваченного огнем причала

Лодочная станция под Дубной загорелась днем 2 июня

3 013
9 комментариев
Огнем объят весь причал

В районе города Дубна Московской области днем 2 июня загорелся лодочный поселок БАМ. Сейчас на месте работают экстренные службы, передает сайт MSK1.RU. Площадь пожара устанавливается.

На видео, которым делятся в соцсетях очевидцы, показано, что лодочная станция буквально полыхает.

По словам очевидцев, пожар начался в 11:30. Его до сих пор тушат.

— Мы с мужем подъехали, к нам навстречу шел мальчик, сказал, что туда опасно подходить. Мы слышали, там катера взрывались. Сейчас дыма стало заметно меньше, — рассказала местная жительница Ольга.

Рыбацкий кооператив БАМ расположен на территории Иваньковского водохранилища. Это уникальный объект, созданный больше полувека назад. Рыбаки построили на воде деревянные сараи на сваях, чтобы хранить там лодки, рыболовные снасти. В итоге стали в них жить в теплое время года.

— Потушить сложно, ветер дует в сторону оставшихся построек, — рассказал очевидец с места Сергей Буинцев. — Сгорело около 20 лодочных гаражей. Около 80 метров постройки. Работают 3 пожарных расчета. Воду качают из водохранилища по длинному рукаву.

О пострадавших ничего не известно.

ПО ТЕМЕ
Пожар Подмосковье Дубна Лодки Рыбаки
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,  56

Ник,  41

Мила,  36

Тема,  38

Андрей,  31

Никита,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление