В небе над Новосибирском появились редкие серебристые облака — фото

Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров сделал снимки серебристых облаков. Это редкое явление, которое можно наблюдать в Северном полушарии летом
В беседе с корреспондентом НГС Никифоров сообщил, что снимки сделал около планетария примерно в 2:57 ночи в воскресенье, 2 июня.
— Точную дату появления серебристых облаков всегда трудно спрогнозировать. Как сказали мне мои знакомые астрономы, возможно, я — один из первых в России, кто сфотографировал их этой ночью. После моей публикации стали поступать сообщения и из других регионов страны,— рассказал Никифоров.
Ранее НГС рассказывал о серебристых облаках, которые также называют мезосферными. Они находятся на высоте порядка 80 километров и считаются самыми высокими на Земле. Солнце в это время года подсвечивает их снизу во время сумерек. Природа возникновения таких облаков до конца не изучена. Скорее всего, они состоят из мелких кристаллов льда, которые сконденсированы вокруг пылинок в атмосфере.
На днях новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Солнце, плывущее в облаках. Посмотрите завораживающее видео.