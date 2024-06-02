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Лето эксклюзив В небе над Новосибирском появились редкие серебристые облака — фото

В небе над Новосибирском появились редкие серебристые облака — фото

Новосибирец сделал снимки редкого явления одним из первых в России

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Серебристые облака появились в ночь на 2 июня

Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров сделал снимки серебристых облаков. Это редкое явление, которое можно наблюдать в Северном полушарии летом

В беседе с корреспондентом НГС Никифоров сообщил, что снимки сделал около планетария примерно в 2:57 ночи в воскресенье, 2 июня.

— Точную дату появления серебристых облаков всегда трудно спрогнозировать. Как сказали мне мои знакомые астрономы, возможно, я — один из первых в России, кто сфотографировал их этой ночью. После моей публикации стали поступать сообщения и из других регионов страны,— рассказал Никифоров.

Наблюдать за серебристыми облаками можно с начала июня до конца июля

Ранее НГС рассказывал о серебристых облаках, которые также называют мезосферными. Они находятся на высоте порядка 80 километров и считаются самыми высокими на Земле. Солнце в это время года подсвечивает их снизу во время сумерек. Природа возникновения таких облаков до конца не изучена. Скорее всего, они состоят из мелких кристаллов льда, которые сконденсированы вокруг пылинок в атмосфере.

На днях новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял Солнце, плывущее в облаках. Посмотрите завораживающее видео.

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Новосибирск Большой новосибирский планетарий Серебристые облака
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