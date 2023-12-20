Просил сохранить анонимность: новосибирцу, который спас соседку из пожара, вручили две медали

— Прежде всего отмечу, что я дал парню слово, что его личность не будет раскрыта. Он об этом очень просил: скромный такой молодчага. Мы вручили ему медаль «За спасение» от профильного департамента мэрии, а также медаль «За труд на благо Новосибирска» от мэра, грамоту и три автономных бытовых пожарных извещателя, которые он установит в своем доме. Семья у парня такая приятная: дочки послушные, хорошо воспитанные, красавица жена. Сказал детям, что они могут всю жизнь гордиться своим отцом. Если бы не он — бабушки бы сейчас не было, — рассказал НГС Перязев.

