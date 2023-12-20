Просил сохранить анонимность: новосибирцу, который спас соседку из пожара, вручили две медали

В Новосибисрке наградили мужчину, который 2 декабря вывел пожилую соседку из охваченного пламенем дома
Сегодня, 20 декабря к нему домой пришла торжественная делегация для вручения награды. Молодой человек получил две медали, грамоту и три пожарных извещателя. Об этом НГС стало известно из собственных источников, а подробности редакции рассказал начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
— Прежде всего отмечу, что я дал парню слово, что его личность не будет раскрыта. Он об этом очень просил: скромный такой молодчага. Мы вручили ему медаль «За спасение» от профильного департамента мэрии, а также медаль «За труд на благо Новосибирска» от мэра, грамоту и три автономных бытовых пожарных извещателя, которые он установит в своем доме. Семья у парня такая приятная: дочки послушные, хорошо воспитанные, красавица жена. Сказал детям, что они могут всю жизнь гордиться своим отцом. Если бы не он — бабушки бы сейчас не было, — рассказал НГС Перязев.
Кстати, одна из дочерей мужчина сыграла немалую роль в спасении жизни соседки. Именно она увидела в окно пожар и сообщила отцу. Тот, вспомнив о пожилой соседке, недолго думая, отправился за ней. По словам отважного сибиряка, женщина не сразу поняла, что происходит, пришлось буквально вытаскивать ее из горящего дома.
— Через несколько минут после этого раздался сильный хлопок. То ли баллон взорвался газовый, то ли еще что-то. Главное — мы успели! — рассказывал новосибирец вскоре после спасения женщины.
Сегодня в разговоре с НГС (редакции известна личность мужчина) сибиряк подтвердил получение медалей, но попросил оставить его имя в тайне. Фото награды он тоже отказался предоставить.
В ноябре в Новосибирске наградили пилота Ан-24 Игоря Слюсарева за вынужденную посадку самолета. В 1988 году во время полета у воздушного судна загорелся один из двигателей.