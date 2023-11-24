Новосибирского пилота наградили за героическую посадку самолета 35 лет назад — он спас 52 пассажира

В Новосибирске спустя 35 лет наградили пилота Ан-24 Игоря Слюсарева за вынужденную посадку самолета. В 1988 году во время полета у воздушного судна загорелся один из двигателей. Об этом сообщили в Управлении ведомственной охраны министерства транспорта РФ.
— С Игорем Евгеньевичем мы работаем уже много лет по вопросам безопасности воздушного транспорта. О его подвиге узнали из архивных документов и не смогли пройти мимо, направив ходатайство о награждении героя памятным знаком, — пояснил директор Сибирского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Сергей Ермолаев
В ноябре 1988 года 27-летний летчик совершал рейс из Новосибирска в Нижневартовск с 52 пассажирами на борту. Вскоре после взлета возник пожар одного из двигателей, спустя 1 час 15 минут самолет посадили на запасном аэродроме в сильную метель.
Информация об авиационном происшествии была обнаружена случайно в архиве во время работы с документами ведомства. Найденный архивный документ руководитель сибирского филиала доложил в Москве и предложил наградить летчика.
Ранее в Тюмени совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Москвы в Новосибирск. У воздушного судна произошел отказ второго двигателя. На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа.