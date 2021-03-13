Вылетевший в Новосибирск самолет экстренно сел в Тюмени: у него отказал двигатель

Утром в субботу, 13 марта, в пассажирском самолете, следовавшем из Москвы в Новосибирск, отказал второй двигатель. Известно, что воздушное судно Airbus принадлежит авиакомпании S7 Airlines. О происшествии сообщили сразу несколько новосибирцев.
— Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом 2513 Москва — Новосибирск, 13 марта около 3 часов московского времени из-за технических неполадок совершил аварийную посадку в аэропорту города Тюмени. Пассажиры ожидают предоставления резервного борта в зале ожидания аэропорта. Борт предположительно предоставят к 7 часам по московскому времени, — сообщил один из читателей.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС подтвердили информацию и объяснили, что произошло:
— Действительно в 6 часов 21 минуту произошла посадка в Тюмени. Произошел отказ второго двигателя. На борту находились 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Посадка в Тюмени прошла благополучно. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров и безопасности полета. Резервное судно должно вот-вот приземлиться. В 11 часов 40 минут по новосибирскому времени планируется вылет из Тюмени в Новосибирск.
В декабре на борту самолета Новосибирск — Абакан произошла разгерметизация салона. Несмотря на неисправность, самолет смог благополучно сесть в Абакане.