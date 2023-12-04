Сибиряк ворвался в горящий дом, чтобы спасти пожилую соседку — видео, где он выводит ее из пламени ада

Житель Новосибирска спас пожилую соседку во время пожара в частном доме на улице Находка. Он вошел в охваченное огнем здание, разбудил старушку и вывел ее на улицу. Об этом мужчина сам рассказал НГС, дополнив разговор видеозаписью с камер наружного наблюдения.
— Это было в начале десятого вечера 2 декабря. Моя 6-летняя дочь увидела в окно пламя, охватившее соседский гараж, и сообщила мне. А я знаю, что в доме, на который уже перекинулся огонь, живет очень пожилая женщина. Поэтому сразу побежал к ней, — рассказал мужчина. Он попросил не указывать его имя (оно известно редакции).
По словам мужчины, соседка не сразу поняла, что происходит, пришлось буквально вытаскивать ее из горящего дома.
— Через несколько минут после этого раздался сильный хлопок. То ли баллон взорвался газовый, то ли еще что-то. Главное — мы успели! — добавил новосибирец.
По словам мужчины, два месяца назад ему уже довелось спасти жизнь. Во время отпуска с семьей в Таиланде, он спас тонущую местную жительницу.
По данным МЧС, общая площадь пожара в доме и гараже на улице Находка составила 240 квадратных метров.
— До прибытия пожарных самостоятельно дом покинула женщина. Из жилой части дома пожарные эвакуировали газовый баллон. Во время ликвидации пожара произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет, — уточнили в МЧС Новосибирской области.
В ноябре в Новосибирске наградили пилота Ан-24 Игоря Слюсарева за вынужденную посадку самолета. В 1988 году во время полета у воздушного судна загорелся один из двигателей.