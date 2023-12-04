Сибиряк ворвался в горящий дом, чтобы спасти пожилую соседку — видео, где он выводит ее из пламени ада

— Это было в начале десятого вечера 2 декабря. Моя 6-летняя дочь увидела в окно пламя, охватившее соседский гараж, и сообщила мне. А я знаю, что в доме, на который уже перекинулся огонь, живет очень пожилая женщина. Поэтому сразу побежал к ней, — рассказал мужчина. Он попросил не указывать его имя (оно известно редакции).