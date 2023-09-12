«Все скажут: они не виноваты. Честно»: как самолет посадили в пшеничном поле и что там происходит — впечатления пассажиров

— Не испугались, потому что панику экипаж не поднимал, все было очень спокойно. Не посадили в Омске, сказали, что по метеоусловиям. Полетели дальше, — рассказала Мария. — Через какое-то время сказали, что будет аварийная посадка. Бортпроводники рассказали, что делать, как себя вести. Я была у аварийного выхода. Рассказали, как открывать дверь. Это все в течение двух-трех минут, и пошли на посадку. Испугаться мы не успели. Все всё быстро сделали, все команды экипажа выполняли четко. Открыли двери, эвакуировались, никто не брал личных вещей, потом отбегали от самолета. Удивительно, что паники не было ни у кого вообще.



Первым, по словам женщины, на место приехал глава Убинского района, а потом — несколько автобусов. Людей увезли в ДК, где подготовили горячее питание и чай.

