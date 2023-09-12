«Все скажут: они не виноваты. Честно»: как самолет посадили в пшеничном поле и что там происходит — впечатления пассажиров

Утром во вторник, 12 сентября, в Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился самолет, летевший из Сочи в Омск. По предварительной информации, рейс перенаправили в Новосибирск из-за проблем с гидравликой, а до Толмачево самолет не долетел из-за нехватки топлива. Журналисты НГС поговорили с пассажирами и теми, кто в числе первых оказался на месте происшествия в пшеничном поле у села Каменка. Подробности в — репортаже НГС.
«Внешне поломок нет»
Около 10:00 самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги, после чего пропал с радаров. Позже Сергей Скуратов, гендиректор авиакомпании, объяснил, что при подлете к Омску у лайнера отказала зеленая гидросистема. Всего их три: желтая, зеленая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы.
— Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина — в Омске полоса 2500 метров, а в Новосибирске — 3000 метров. При отказе зеленой гидросистемы наблюдаются отклонения в работе спойлера (тормозные щитки) и закрылков. Посадочная дистанция может увеличиться, — объяснил Сергей Скуратов.
Самолет полетел в Толмачево. Расход топлива увеличился из-за сильного ветра, низкого эшелона, выпущенных створок шасси, которые невозможно было убрать. Командир судна Сергей Белов понял, что топлива может не хватить для захода на посадку в Новосибирске. Поэтому он решил посадить самолет в поле с выпущенным шасси.
— Внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси, перед этим капитан провел работу с бортпроводниками. Они уже отработали всё с пассажирами. Самолет приземлился в течение нескольких минут, все пассажиры эвакуировались сами, — рассказал Сергей Скуратов.
На борту находились 167 человек. Перед посадкой бортпроводники дали пассажирам инструкцию о поведении при приземлении. Людям пришлось эвакуироваться с помощью надувного трапа, никто не пострадал. На место происшествия сразу выехали сотрудники скорой и МЧС.
Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. До окончания расследования экипаж отстранят от полетов.
«Они не виноваты»
Самолет приземлился в Убинском районе у деревни Московка, недалеко от Каменки. В местном доме культуры открыли пункт для временного размещения пассажиров, там же организовали питание. Уже через несколько часов люди начали уезжать на машинах и электричках в Омск и Новосибирск.
Один из них, Сергей Хвостовцев, рассказал корреспонденту НГС, как вели себя пассажиры и экипаж во время экстренной ситуации:
— Всегда, когда происходит некий такой казус, который происходит непредвиденно, все держатся как один. Всем огромное спасибо. Хочу сказать: если будут какие-то моменты по поводу пилотов, можете обращаться именно ко всем пассажирам, все скажут как один: «Они не виноваты». Честно.
Другая пассажирка, Мария, сидела в самолете рядом с аварийным выходом. Поэтому она помогла открыть дверь. По словам женщины, люди на борту не паниковали.
— Не испугались, потому что панику экипаж не поднимал, все было очень спокойно. Не посадили в Омске, сказали, что по метеоусловиям. Полетели дальше, — рассказала Мария. — Через какое-то время сказали, что будет аварийная посадка. Бортпроводники рассказали, что делать, как себя вести. Я была у аварийного выхода. Рассказали, как открывать дверь. Это все в течение двух-трех минут, и пошли на посадку. Испугаться мы не успели. Все всё быстро сделали, все команды экипажа выполняли четко. Открыли двери, эвакуировались, никто не брал личных вещей, потом отбегали от самолета. Удивительно, что паники не было ни у кого вообще.
Первым, по словам женщины, на место приехал глава Убинского района, а потом — несколько автобусов. Людей увезли в ДК, где подготовили горячее питание и чай.
Также на место приехали жители и Убинского района. Один из них, Василий Гладышев, увидел, как самолет заходил на посадку:
— Я вышел на улицу и услышал гул самолета. Посмотрел, что очень низко летит. Он повернулся, сделал круг, повернул в сторону деревни Херсонка, и пошел на посадку. Понял, что что-то не так. Тут же звонок поступил из Убинки от замначальника пожарной части.
Сын Василия — Виталий — работает в МЧС, он тоже оказался на месте происшествия. Позже он рассказал отцу, что с пассажирами все в порядке.
В течение дня жители Убинского района и приезжали на место посмотреть, что там происходит.
Ситуацию также прокомментировал Новосибирский транспортный прокурор Владимир Картавенко:
— Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В настоящее время организована перевозка пассажиров из села Убинского в город Омск. Нами во взаимодействии с Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения Законодательства о безопасности полетов. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
Все подробности происшествия НГС собрал в онлайн-трансляции. На кадры с места можно посмотреть в нашем фоторепортаже.