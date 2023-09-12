«Закройте голову руками»: что происходило в салоне самолета во время аварийной посадки в Новосибирской области

Наши коллеги из NGS55.RU получили аудиозапись происходящего на борту перед посадкой. На ней слышно, как бортпроводница дает указания пассажирам под детский плач и всхлипы.
—Дамы и господа, прошу внимания, расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках все предметы, которые могут нанести повреждения: очки, ручки в карманах и так далее. Наденьте верхнюю одежду. Снимите галстуки и расстегните воротники. Уберите все предметы, которые могут нанести повреждения: ручки, очки, контактные линзы, зубные протезы. Уберите их в ручную кладь (или между сиденьями кресел), — рассказала бортпроводница.
Пассажиров предупредили, что в самолете есть 8 аварийных выходов.
— После посадки самолета оставьте вещи на борту. Положите голову на колени, закройте голову руками. Держите колени вместе, ступни врозь. Если для это позы мало места, толкните спинку кресла перед вами до упора. Положите на нее скрещенные руки. Плотно прижмитесь лбом к рукам. Держите колени вместе, ступни врозь. Сейчас мы покажем аварийные выходы. Самолет имеет восемь аварийных выходов. Все выходы обозначены световым табло. Все аварийные выходы оборудованы надувными трапами. Покидая самолет по трапу, прыгайте в положении сидя, руки вперед, идите от самолета, — объяснила стюардесса.
На аудиозаписи слышен плач ребенка и разговоры пассажиров.
Одна из пассажирок лайнера — омичка Алина Д., все это время пыталась сохранять спокойствие. Позже она отправила близким голосовое сообщение о том, что все закончилось благополучно.
— Все потушили. Мы пока что стоим, ждем, пока нам отдадут наши вещи и за нами приедут. Я не знаю, где мы в каком-то лесу. Наш пилот просто я не знаю, красавчик, потому что даже там уже под конец даже стюардессы ревели, — рассказала омичка.
Читайте в онлайн-трансляции НГС о том, что известно о происшествии.