«Закройте голову руками»: что происходило в салоне самолета во время аварийной посадки в Новосибирской области

—Дамы и господа, прошу внимания, расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках все предметы, которые могут нанести повреждения: очки, ручки в карманах и так далее. Наденьте верхнюю одежду. Снимите галстуки и расстегните воротники. Уберите все предметы, которые могут нанести повреждения: ручки, очки, контактные линзы, зубные протезы. Уберите их в ручную кладь (или между сиденьями кресел), — рассказала бортпроводница.

