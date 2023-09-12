Шесть пассажиров самолета отправились в Новосибирск после аварийной посадки в поле

Пассажиров севшего в новосибирском поле лайнера «Уральских авиалиний» отправили из Убинского района в Новосибирск и Омск. Госпитализация никому из них не потребовалась, рассказал редакции НГС глава Убинского района Олег Конюк.
— Шесть пассажиров (по двое из Новосибирска, Томска и Казахстана) мы сразу отправили в Новосибирск автобусом, потому что им так удобнее. Семь пассажиров решили здесь дожидаться своих родственников, всех, кроме двоих, уже забрали. Все оставшиеся пассажиры отправлены в Омск на специальном электропоезде, который мы организовали чисто под них. Мы доставили их на автобусе до вокзала, сейчас они в поезде движутся в сторону Омска, — рассказал Олег Конюк.
По словам главы района, госпитализация никому из пассажиров не потребовалась. Первую помощь медики оказали женщине, которая повредила ногу, и беременной
— С последней мы только что разговаривали, всё с ней порядке. Сейчас она в нашем Доме культуры со своим мужем находится. Что касается женщины, которая повредила ногу, она поехала в Омск на том же специальном электропоезде. Ее травмы оказались незначительными, — добавил Конюк.
Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320, выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолета было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. О развитии событий вокруг аварийно приземлившегося авиалайнера мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.