Шесть пассажиров самолета отправились в Новосибирск после аварийной посадки в поле

— Шесть пассажиров (по двое из Новосибирска, Томска и Казахстана) мы сразу отправили в Новосибирск автобусом, потому что им так удобнее. Семь пассажиров решили здесь дожидаться своих родственников, всех, кроме двоих, уже забрали. Все оставшиеся пассажиры отправлены в Омск на специальном электропоезде, который мы организовали чисто под них. Мы доставили их на автобусе до вокзала, сейчас они в поезде движутся в сторону Омска, — рассказал Олег Конюк.

