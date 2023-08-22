Шесть человек пострадали в аварии в Республике Алтай — среди них есть грудной ребенок

В Шебалинском районе Алтайского края столкнулись автомобили Toyota Corolla и УАЗ «Хантер». В результате пострадали 6 человек, в том числе грудной ребенок.
Авария произошла 21 августа около 16:40 на спуске с Семинского перевала.
— Предварительно установлено, что
В результате в больницу доставили пятерых пассажиров и водителя автомобиля Toyota Corolla. Среди них —
В отношении водителя автомобиля Toyota возбуждено административное дело за выезд в нарушение правил на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и за нарушение правил перевозки людей и требований к перевозке детей (ч. 1 и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).
На прошлой неделе новосибирец попал в ДТП в Республике Алтай. Он врезался в столб. 21-летняя пассажирка автомобиля погибла.