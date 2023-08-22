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Шесть человек пострадали в аварии в Республике Алтай — среди них есть грудной ребенок

ДТП произошло на спуске с Семинского перевала

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Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением

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В Шебалинском районе Алтайского края столкнулись автомобили Toyota Corolla и УАЗ «Хантер». В результате пострадали 6 человек, в том числе грудной ребенок.

Авария произошла 21 августа около 16:40 на спуске с Семинского перевала.

— Предварительно установлено, что 59-летний житель алтайского села Улаган, находясь за рулем автомобиля Toyota Corolla, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем УАЗ «Хантер», под управлением 43-летнего жителя Екатеринбурга, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

В автомобиле Toyota ехали 6 человек, в том числе грудной ребенок

В автомобиле Toyota ехали 6 человек, в том числе грудной ребенок

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В результате в больницу доставили пятерых пассажиров и водителя автомобиля Toyota Corolla. Среди них — 4-летняя девочка, 7-летний мальчик и 8-месячный мальчик, которого мать держала на руках. Все пострадавшие — жители села Улаган.

В отношении водителя автомобиля Toyota возбуждено административное дело за выезд в нарушение правил на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ) и за нарушение правил перевозки людей и требований к перевозке детей (ч. 1 и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).

На прошлой неделе новосибирец попал в ДТП в Республике Алтай. Он врезался в столб. 21-летняя пассажирка автомобиля погибла.

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