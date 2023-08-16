Сбил собаку и врезался в столб: новосибирец попал в ДТП на Алтае — его пассажирка погибла

В Республике Алтай 23-летний новосибирец на автомобиле Toyota Mark II не справился с управлением и врезался в столб. В результате погибла 21-летняя пассажирка.
Инцидент произошел вечером 15 августа в селе Шебалино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, сбил собаку, после этого допустил съезд в кювет. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи.
— В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 21-летняя жительница Новосибирска, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнями безопасности, — рассказали в МВД по региону.
По факту происшествия проводится проверка.
В августе в аварию на Алтае попали четверо новосибирцев. Они перевернулись на вездеходе.