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Сбил собаку и врезался в столб: новосибирец попал в ДТП на Алтае — его пассажирка погибла

Девушка ехала на пассажирском сиденье и была не пристегнута

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Водитель съехал в кювет

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В Республике Алтай 23-летний новосибирец на автомобиле Toyota Mark II не справился с управлением и врезался в столб. В результате погибла 21-летняя пассажирка.

Инцидент произошел вечером 15 августа в селе Шебалино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, сбил собаку, после этого допустил съезд в кювет. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи.

— В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 21-летняя жительница Новосибирска, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнями безопасности, — рассказали в МВД по региону.

По факту происшествия проводится проверка.

В августе в аварию на Алтае попали четверо новосибирцев. Они перевернулись на вездеходе.

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