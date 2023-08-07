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«Не справился с управлением»: четверо новосибирцев попали в ДТП на Алтае — их вездеход перевернулся

Одного из пассажиров госпитализировали с переломами ребер

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Авария произошла недалеко от Чемала

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В Республике Алтай четверо жителей Новосибирской области попали в аварию недалеко от села Чемал. Как сообщили в ГИБДД региона, они съехали с дороги в кювет на снегоболотоходе.

Инцидент произошел накануне в 13:50. Транспортом управлял 62-летний новосибирец.

— 62-летний житель Новосибирской области, управляя снегоболотоходом «Сокол», при движении по грунтовой дороге не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, — указано в сообщении.

По информации ведомства, в результате ДТП в Чемальскую районную больницу госпитализировали 66-летнюю пассажирку транспорта с множественными переломами ребер. Кроме того, медицинскую помощь оказали 62-летнему мужчине и 15-летнему подростку — пассажирам вездехода. Все пассажиры оказались жителями Новосибирской области.

— В ходе разбирательства было установлено, что мужчина сел за руль, не имея права управления транспортным средством требуемой категории. По факту происшествия проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Республике Алтай легковой автомобиль столкнулся с автобусом с туристами. По предварительным данным, травмы получили девять человек.

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