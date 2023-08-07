«Не справился с управлением»: четверо новосибирцев попали в ДТП на Алтае — их вездеход перевернулся

В Республике Алтай четверо жителей Новосибирской области попали в аварию недалеко от села Чемал. Как сообщили в ГИБДД региона, они съехали с дороги в кювет на снегоболотоходе.
Инцидент произошел накануне в 13:50. Транспортом управлял
— 62-летний житель Новосибирской области, управляя снегоболотоходом «Сокол», при движении по грунтовой дороге не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, — указано в сообщении.
По информации ведомства, в результате ДТП в Чемальскую районную больницу госпитализировали
— В ходе разбирательства было установлено, что мужчина сел за руль, не имея права управления транспортным средством требуемой категории. По факту происшествия проводится проверка в порядке
Накануне в Республике Алтай легковой автомобиль столкнулся с автобусом с туристами. По предварительным данным, травмы получили девять человек.