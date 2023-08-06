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Микроавтобус с туристами столкнулся с легковушкой на Алтае — пострадали 9 человек

Авария произошла на Семинском перевале

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Одну из пострадавших экстренно госпитализировали в республиканскую больницу

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В Республике Алтай 6 августа автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщили в МВД республики, авария произошла на Семинском перевале.

— Предварительно известно, что автомобиль Toyota Corolla Ceres выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным микроавтобусом, следовавшим из Горно-Алтайска в Усть-Коксу. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили 9 человек, — сообщили в МВД.

Как уточнили в ведомстве, одну из пострадавших экстренно госпитализировали в республиканскую больницу. Сколько всего человек было в микроавтобусе, пока неизвестно.

На месте ДТП работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее вертолет Ми-8 с туристами на борту разбился в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На борту находилось 16 человек, в том числе 3 члена экипажа. В одном видео мы коротко рассказываем, что случилось.

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