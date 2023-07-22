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Умер 17-летний подросток-альпинист, который упал на стройке высотки, — его 15-летний брат скончался на месте

Погибший старший брат провел неделю в больнице

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Прошла неделя после несчастного случая

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В Новосибирске сегодня, 22 июля, в больнице умер 17-летний подросток-альпинист, который упал с 26-го этажа вместе с братом. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Трагедия произошла на стройке на Красном проспекте 15 июля, где два несовершеннолетних затирали швы вместе со своими родителями — тоже промышленными альпинистами. Часть кирпичной стены обрушилась, и отец вместе с детьми упал. 15-летний ребенок скончался от полученных травм на месте. Второй подросток всё это время находился в больнице.

Следователи СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На этой неделе, 20 июля, Центральный районный суд избрал меру пресечения второму обвиняемому.

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