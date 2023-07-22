Умер 17-летний подросток-альпинист, который упал на стройке высотки, — его 15-летний брат скончался на месте

В Новосибирске сегодня, 22 июля, в больнице умер
Трагедия произошла на стройке на Красном проспекте 15 июля, где два несовершеннолетних затирали швы вместе со своими родителями — тоже промышленными альпинистами. Часть кирпичной стены обрушилась, и отец вместе с детьми упал.
Следователи СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На этой неделе, 20 июля, Центральный районный суд избрал меру пресечения второму обвиняемому.