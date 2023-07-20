«Прошли на стройку по чужим карточкам»: стали известны подробности дела о гибели подростка-промальпиниста на стройке

20 июля Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения второму обвиняемому по делу о смерти
— Суд запретил ему покидать пределы Новосибирска, пользоваться сетью Интернет, телефонной связью, почтой, общаться с лицами, проходящими в любом качестве по уголовному делу, кроме адвоката, посещать массовые мероприятия, торговые центры, вокзалы, аэропорты и заведения, где продают спиртные напитки на розлив, либо круглосуточно, — огласила постановление судья.
После процесса Тимошенко заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как не отвечал за промышленных альпинистов.
Как рассказала НГС мать обвиняемого Елена Тимошенко, прорабов на площадке было несколько, ее сын был начальником над разнорабочими и промышленные альпинисты вообще не обязаны были ему подчиняться. На следующий день после трагедии сын рассказал о ней женщине и был полностью уверен, что на допрос его вызовут только как свидетеля.
По мнению женщины, обвинение построено на том, что в субботу,
— На площадку пропускают по [магнитным] карточкам, а они прошли по чужим карточкам. Охрана организована так, что пропускают по удостоверениям без фотографий, а им [погибшему и пострадавшему подросткам] были выданы чужие карточки, — рассказала она журналистам. — У меня муж тоже строитель, я знаю, как это устроено. У прораба должен быть список и у охраны. Согласно этим спискам людей и должны на стройку пускать.
По словам родителей Ильи Тимошенко, карты на имя совершеннолетних промальпинистов подростки получили от индивидуального предпринимателя Хышикто Базарова. По информации источника НГС, эти обвинения действительно предъявляют Базарову.
— Возможно, ответственность должны нести и те, кто делал эту кладку, почему она осыпалась, — продолжает женщина.
Трагедия произошла 15 июля на стройке
— По данным следствия, в рамках заключенного субподрядного договора о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного в Заельцовском районе областного центра, прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель допустили к выполнению работ двух несовершеннолетних детей
Согласно материалам дела, в момент проведения работ часть кладки обрушилась, тросы оборвались и младший из подростков упал с высоты. Его старшего брата госпитализировали.
18 июля Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя, который допустил работу юных альпинистов.