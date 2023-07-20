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«Прошли на стройку по чужим карточкам»: стали известны подробности дела о гибели подростка-промальпиниста на стройке

После трагедии дежурный прораб рассказал о ней матери — через два дня его задержали

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Илью Тимошенко доставили в процесс под конвоем, но затем отпустили

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20 июля Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения второму обвиняемому по делу о смерти 15-летнего подростка на стройке. Прораба Илью Тимошенко отпустили на свободу под запрет определенных действий.

— Суд запретил ему покидать пределы Новосибирска, пользоваться сетью Интернет, телефонной связью, почтой, общаться с лицами, проходящими в любом качестве по уголовному делу, кроме адвоката, посещать массовые мероприятия, торговые центры, вокзалы, аэропорты и заведения, где продают спиртные напитки на розлив, либо круглосуточно, — огласила постановление судья.

После процесса Тимошенко заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как не отвечал за промышленных альпинистов.

Как рассказала НГС мать обвиняемого Елена Тимошенко, прорабов на площадке было несколько, ее сын был начальником над разнорабочими и промышленные альпинисты вообще не обязаны были ему подчиняться. На следующий день после трагедии сын рассказал о ней женщине и был полностью уверен, что на допрос его вызовут только как свидетеля.

По мнению женщины, обвинение построено на том, что в субботу, 15 июля, Илья Тимошенко был дежурным прорабом. При этом, по словам Елены Тимошенко, знать, что на объект проникли подростки, он всё равно не мог.

— На площадку пропускают по [магнитным] карточкам, а они прошли по чужим карточкам. Охрана организована так, что пропускают по удостоверениям без фотографий, а им [погибшему и пострадавшему подросткам] были выданы чужие карточки, — рассказала она журналистам. — У меня муж тоже строитель, я знаю, как это устроено. У прораба должен быть список и у охраны. Согласно этим спискам людей и должны на стройку пускать.

По словам родителей Ильи Тимошенко, карты на имя совершеннолетних промальпинистов подростки получили от индивидуального предпринимателя Хышикто Базарова. По информации источника НГС, эти обвинения действительно предъявляют Базарову.

— Возможно, ответственность должны нести и те, кто делал эту кладку, почему она осыпалась, — продолжает женщина.

Трагедия произошла 15 июля на стройке 30-этажного дома по адресу Красный проспект, 167, корпус 10, где несовершеннолетние альпинисты 15 и 17 лет затирали швы вместе со своими родителями — тоже промышленными альпинистами. По данным следствия, Илья Тимошенко мог не допустить их на площадку.

— По данным следствия, в рамках заключенного субподрядного договора о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенного в Заельцовском районе областного центра, прораб коммерческой организации и индивидуальный предприниматель допустили к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста, — прокомментировали ранее задержание Тимошенко в пресс-службе областного управления СК.

Согласно материалам дела, в момент проведения работ часть кладки обрушилась, тросы оборвались и младший из подростков упал с высоты. Его старшего брата госпитализировали.

18 июля Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя, который допустил работу юных альпинистов.

Подросток погибПромышленный альпинистЦентральный районный суд Новосибирска
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