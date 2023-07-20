«Прошли на стройку по чужим карточкам»: стали известны подробности дела о гибели подростка-промальпиниста на стройке

По мнению женщины, обвинение построено на том, что в субботу, 15 июля , Илья Тимошенко был дежурным прорабом. При этом, по словам Елены Тимошенко, знать, что на объект проникли подростки, он всё равно не мог.

— На площадку пропускают по [магнитным] карточкам, а они прошли по чужим карточкам. Охрана организована так, что пропускают по удостоверениям без фотографий, а им [погибшему и пострадавшему подросткам] были выданы чужие карточки, — рассказала она журналистам. — У меня муж тоже строитель, я знаю, как это устроено. У прораба должен быть список и у охраны. Согласно этим спискам людей и должны на стройку пускать.