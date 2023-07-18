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Задержан подозреваемый по делу о смерти 15-летнего промышленного альпиниста в Новосибирске

Им стал предприниматель, который допустил до работ несовершеннолетних

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Во время работ пострадали два несовершеннолетних брата, один из них погиб на месте

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Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смерти 15-летнего промышленного альпиниста. Им стал индивидуальный предприниматель, который допустил подростка до высотных работ.

По данным следствия, промышленный альпинист и подозреваемый заключили субподрядный договор о выполнении работ на стройке дома в Заельцовском районе. Индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ двух несовершеннолетних детей и их 47-летнего отца.

— 15 июля 2023 года днем подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ произошло обрушение части кирпичной стены, что привело к обрыву тросов, закрепленных к потерпевшим, и падению с высоты одного из них. В результате чего 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, 17-летний потерпевший госпитализирован в больницу с различными травмами, — сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием еще 15 июля. На момент публикации этого материала редакция так и не получила обратной связи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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