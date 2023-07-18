Задержан подозреваемый по делу о смерти 15-летнего промышленного альпиниста в Новосибирске

Следователи задержали подозреваемого по уголовному делу о смерти
По данным следствия, промышленный альпинист и подозреваемый заключили субподрядный договор о выполнении работ на стройке дома в Заельцовском районе. Индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ двух несовершеннолетних детей и их
— 15 июля 2023 года днем подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ произошло обрушение части кирпичной стены, что привело к обрыву тросов, закрепленных к потерпевшим, и падению с высоты одного из них. В результате чего
По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием еще
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).