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Новосибирские медики не смогли спасти упавшего с 26-го этажа альпиниста: ему было всего 15 лет

Промышленный альпинист привлек к работе двух несовершеннолетних, сообщили в СК

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Очевидец сообщил, что альпинист упал с высоты 26-го этажа

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Упавшего 15 июля с высоты 26-го этажа альпиниста не удалось спасти. Это следует из сообщения Следственного комитета: возбуждено уголовное дело.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в СК по НСО.

По данным СК, погибшему всего 15 лет. Его и другого несовершеннолетнего к работе привлек опытный альпинист.

— Промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенном на ул. Красный проспект Заельцовского района, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей, — добавили в СК.

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Видео: читатель НГС

Второму пострадавшему 17 лет, он доставлен в больницу с различными травмами.

По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием. На момент публикации редакция не получила обратной связи.

14 июля в Калининском районном суде Новосибирска огласили обвинительный приговор строителю Абдумаликову Шохжахону Содикжону угли. Как установило следствие, по его вине 7 октября 2022 года погиб коллега.

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