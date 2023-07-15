Новосибирские медики не смогли спасти упавшего с 26-го этажа альпиниста: ему было всего 15 лет

Упавшего 15 июля с высоты 26-го этажа альпиниста не удалось спасти. Это следует из сообщения Следственного комитета: возбуждено уголовное дело.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
По данным СК, погибшему всего 15 лет. Его и другого несовершеннолетнего к работе привлек опытный альпинист.
— Промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания, расположенном на ул. Красный проспект Заельцовского района, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей, — добавили в СК.
Второму пострадавшему 17 лет, он доставлен в больницу с различными травмами.
По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием. На момент публикации редакция не получила обратной связи.
14 июля в Калининском районном суде Новосибирска огласили обвинительный приговор строителю Абдумаликову Шохжахону Содикжону угли. Как установило следствие, по его вине 7 октября 2022 года погиб коллега.