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Убило пакетом штукатурки: рабочий погиб на стройке ЖК «Тайгинский парк»

От полученных травм мужчина скончался на месте

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На рабочего упал пакет со смесью весом 25 килограммов

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В Новосибирске 7 октября на стройке ЖК «Тайгинский парк» погиб рабочий. На мужчину упал 25-килограмовый пакет со штукатурной смесью. Следователи возбудили уголовное дело на коллегу рабочего, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности.

— В дневное время подозреваемый, являясь рабочим-фасадчиком на объекте строящегося дома по улице Тайгинская в Калининском районе выполнял строительные работы по отделке фасада дома на высоте 12-го этажа. Вследствие небрежного отношения к обеспечению безопасности допустил падение пакета штукатурно-клеевой смеси весом 25 кг на потерпевшего, который находился на территории производства работ, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, после падения штукатурной смеси, мужчина скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ в отношение 24-летнего рабочего. Сейчас правоохранители проводят экспертизы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому.

Журналист НГС обратился в компанию застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» для комментария.

— Участники произошедшего — сотрудники субподрядных организаций, выполняющих отдельные виды работ на стройплощадке. Погибший, в частности, являлся сотрудником компании, выполняющей работы по монтажу систем коммуникаций — водопроводных сетей и теплотрасс. Данным происшествием в настоящее время занимается государственная инспекция труда, которая даст оценку ситуации. Приносим искренние соболезнования семье погибшего, — прокомментировали в компании.

ООО «Специализированный Застройщик ДСК КПД-Газстрой» занимается возведением жилых домов. Учредителями компании по данным Контур.Фокус являются Ярослав Голко (75%) и Евгений Покровский (25%). В тех же долях им принадлежит и завод по производству строительных материалов «КПД-Газстрой». Выручка «СЗ Дск Кпд-Газстрой» в 2021 году составила 766,8 млн рублей, чистая прибыль — 353,1 млн.

Напомним, 6 октября Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бригадиру, которого обвинили в травмировании 68-летнего рабочего на стройке ЖК «Наутилус» в 2021 году.

Погиб рабочий
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