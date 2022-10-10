Убило пакетом штукатурки: рабочий погиб на стройке ЖК «Тайгинский парк»
От полученных травм мужчина скончался на месте
В Новосибирске 7 октября на стройке ЖК «Тайгинский парк» погиб рабочий. На мужчину упал
— В дневное время подозреваемый, являясь рабочим-фасадчиком на объекте строящегося дома по улице Тайгинская в Калининском районе выполнял строительные работы по отделке фасада дома на высоте
По данным ведомства, после падения штукатурной смеси, мужчина скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ в отношение
Журналист НГС обратился в компанию застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» для комментария.
— Участники произошедшего — сотрудники субподрядных организаций, выполняющих отдельные виды работ на стройплощадке. Погибший, в частности, являлся сотрудником компании, выполняющей работы по монтажу систем коммуникаций — водопроводных сетей и теплотрасс. Данным происшествием в настоящее время занимается государственная инспекция труда, которая даст оценку ситуации. Приносим искренние соболезнования семье погибшего, — прокомментировали в компании.
ООО «Специализированный Застройщик ДСК КПД-Газстрой» занимается возведением жилых домов. Учредителями компании по данным Контур.Фокус являются Ярослав Голко (75%) и Евгений Покровский (25%). В тех же долях им принадлежит и завод по производству строительных материалов «КПД-Газстрой». Выручка «СЗ Дск Кпд-Газстрой» в 2021 году составила
Напомним, 6 октября Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бригадиру, которого обвинили в травмировании 68-летнего рабочего на стройке ЖК «Наутилус» в 2021 году.