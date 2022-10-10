Убило пакетом штукатурки: рабочий погиб на стройке ЖК «Тайгинский парк»

— В дневное время подозреваемый, являясь рабочим-фасадчиком на объекте строящегося дома по улице Тайгинская в Калининском районе выполнял строительные работы по отделке фасада дома на высоте 12-го этажа. Вследствие небрежного отношения к обеспечению безопасности допустил падение пакета штукатурно-клеевой смеси весом 25 кг на потерпевшего, который находился на территории производства работ, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

