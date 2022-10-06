Строитель травмировался на площадке ЖК «Наутилус»: суд вынес приговор бригадиру

— Кирьянов привлек к выполнению данных работ ранее знакомого Сергея Иванкова, с которым официально не были оформлены трудовые отношения. Кирьянов в нарушение правил безопасности при строительстве допустил Иванкова до выполнения работ в качестве плотника-бетонщика, несмотря на то что последний не является квалифицированным рабочим, — говорится в сообщении суда.



По данным «Контур.Фокуса», Сергей Кирьянов с 12 мая 2020 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается строительством жилых и нежилых помещений. Ранее на Кирьянова была зарегистрирована аналогичная организация, которая прекратила деятельность в сентябре 2018 года.

