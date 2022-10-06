Строитель травмировался на площадке ЖК «Наутилус»: суд вынес приговор бригадиру
Пострадавший работал на объекте неофициально
6 октября Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бригадиру Сергею Кирьянову, которого обвинили в травмировании
Кирьянова осудили по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, которое повлекло получение тяжкого вреда здоровья по неосторожности). Его приговорили к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем строительных работ, на 1 год.
— Кирьянов привлек к выполнению данных работ ранее знакомого Сергея Иванкова, с которым официально не были оформлены трудовые отношения. Кирьянов в нарушение правил безопасности при строительстве допустил Иванкова до выполнения работ в качестве плотника-бетонщика, несмотря на то что последний не является квалифицированным рабочим, — говорится в сообщении суда.
По данным «Контур.Фокуса», Сергей Кирьянов с 12 мая 2020 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается строительством жилых и нежилых помещений. Ранее на Кирьянова была зарегистрирована аналогичная организация, которая прекратила деятельность в сентябре 2018 года.
Как рассказывал Иванков «Прецеденту», он сорвался с трехметровой высоты, а сверху на него упал тяжелый металлический щит. В больнице врачи диагностировали у него перелом таза, нескольких ребер и правой руки.
— Иванков, приступивший к выполнению работ с щитами опалубки, для проведения которых не имел квалификации, начал бурить отверстие в щите опалубки, встав ногой на ребро жесткого щита, в результате чего щит, установленный с нарушениями, упал на Иванкова, — сообщает пресс-служба суда.
Приговор суда пока не вступил в законную силу. Журналист НГС дважды связался с компанией-застройщиком ООО «ПроектСтрой», однако пресс-секретарь сообщил, что прокомментировать данную ситуацию не смогут, так как руководителя нет на месте.
Ранее в Новосибирске закончили расследование дела о травмировании рабочего компании «Технострой» на улице 2-й Обской в Октябрьском районе.